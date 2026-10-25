Какво предстои в осмия кръг от Евролигата

Осмият кръг в Евролигата стартира на 27 октомври (вторник) и ще завърши на следващия ден, като отново ще се изиграят 10 супермача.

Кръгът ще бъде открит на 27 октомври от 18:00 часа, когато Дубай приема Париж.

От 21:00 часа Цървена звезда е домакин на Макаби Тел Авив.

По същото време Барселона с българския национал Умоджа Гибсън гостува на Байерн Мюнхен.

В 21:15 часа Панатинайкос приема Олимпия Милано.

От 21:30 часа стартира сблъсъкът между Валенсия и Фенербахче в Испания.

В последния мач за деня, от 22:00 часа Реал Мадрид е гост на Баскония.

На 28 октомври от 19:30 часа Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър гостуват на Бешикташ в Турция.

От 20:00 часа Апоел Тел Авив приема Анадолу Ефес в "Арена Ботевград".

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В 21:00 часа Партизан гостува на АСВЕЛ Вильорбан в Лион.

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В последния мач за този кръг Виртус Болоня приема Жалгирис от 21:30 часа.

Класиране в Евролигата:

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Снимки: Gettyimages