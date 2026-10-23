Голямата звезда на Партизан пред Sportal.bg за дербито с Цървена звезда и феновете: Не бих заменил тази атмосфера за нищо

Голямата звезда на Партизан Карлик Джоунс коментира драматичната победа на "черно-белите" над Цървена звезда с 85:82 след продължение в дербито на Белград от Евролигата. Джоунс поведе Партизан към успеха с 26 точки, 5 асистенции и 4 борби. След края на срещата гардът сподели мнението си за двубоя пред медиите, сред които бе и Sportal.bg.

- Кажи ни първо как се чувстваш след победата?

- Невероятно. Малко уморен, но чувството е невероятно, особено да спечелиш дерби срещу големия ти съперник. Страхотни усилия от целия ни отбор, всички се бореха и дадоха най-доброто от себе си, свършихме си работата тази вечер.

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- Когато видя как Пайола изстрелва топката, мислеше ли, че стрелбата ще влезе?

- Честно казано, вярвам в него, не зная дали помните невероятния му изстрел преди няколко мача. Имам доверие на всичките ми съотборници, човече, който и да беше стрелял, щях да съм уверен. Всеки работи върху играта си, така че мисля, че си вярваме един на друг. Лъки направи страхотен допълнителен пас и Пайола реализира със самочувствие.

- Кажи ни какво се случи в последната четвърт?

- Не си вкарвахме стрелбите и това започна малко да ни влияе на играта в защита, но се поправихме. Поправихме нещата късно, но както обичам да казвам - по-добре късно, отколкото никога. Мисля, че успяхме да се концентрираме в защита, те имаха много ситуации един на един в края и аз винаги бих избрал моите момчета пред техните играчи.

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- Карлик, колко трудно е да се завърнете след такова нещо - водехте в резултата почти през цялото време на мача и Звезда успя да стигне до продължение. Колко трудно е да се справиш в подобна ситуация?

- Не бих казал, че е трудно. Мисля, че това е част от играта. Баскетболът е игра на серии. Ние направихме нашата рано в първата четвърт, мисля, че беше 20:6. После те направиха тяхната серия в края, но ние удържахме напора им. През второто полувреме се случи същото - те направиха серия, но ние запазихме спокойствие независимо от грешките. Дадохме си възможност да останем в мача, да се опитаме да спечелим и в крайна сметка триумфирахме ние.

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- В един момент срещата беше прекъсната. Това повлия ли ви в някакъв смисъл?

- Не бих казал. Играем в Сърбия все пак, вие сте свикнали на такива неща. Трета година съм тук и това не ме изненадва. Но за първи път бях удивен днес (вчера - б.р.). Не бях виждал досега два отделни агитки да хвърлят една по друга сигнални ракети, така че това ме изненада, но не мисля, че ни е стреснало. И двата тобора са свикнали на тази атмосфера и аз не бих я заменил за нищо.

- По-сладка ли е победата така?

- Да, разбира се, победата беше важна за нас, имахме нужда от нея след поредни загуби, а това, че бихме нашия голям съперник, го прави още по-специално.

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- Антонио Рийвс подписа с вас, какво мислиш за този тренсфер?

- Гледал съм го малко, не го познавам твърде добре, но съм го гледал малко и сега той е част от черно-бялото семейство, така че, както и на останалите ми съотборници, ще му помагам и на него да се чувства уверен. Надявам се той да се включи с много енергия и да се впише в нашия колектив, да бъде част от химията, която вече сме изградили. Имах кратък разговор с него, той изглежда добро момче, така че го чакаме с нетърпение. Идва в перфектния момент в отбора, след победа в дербито, така че ще го посрещнем с широко разтворени обятия и се вълнуваме да видим какво ще постигнем заедно.

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Снимки: Imago