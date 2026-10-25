Добри Карамаринов пред Sportal.bg: Наградата за Виктория е гордост, но и задължение

Президентът на Европейската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов коментира пред Sportal.bg наградата за "Изгряваща звезда на Европа" на Виктория Ангелова.

Избраха Виктория Ангелова за "Изгряваща звезда на Европа" в атлетиката

"Разбира се, че е победа", започна Карамаринов пред Sportal.bg. "Горд съм. Какво друго мога да изпитвам, освен гордост? Виктория напълно заслужено печели първото място в тази категория, въпреки че конкуренцията беше наистина много силна. В тази възраст е трудно да се отличи някой, който има същите постижения като нея. Европейска шампионка до 18 години и световна шампионка до 20 години. Така или иначе тя напълно заслужено спечели и аз съм много горд като българин, че на европейската сцена Виктория показа какво идва от България.

Виктория Ангелова: Искам да докажа, че това е само началото

Защото ние непрекъснато говорим, че младото поколение настъпва и ето го признанието. Тя е атлет номер едно в тази категория в Европа. Това е чудесно, това е огромно признание. В същото време е и задължение към нея, защото тя трябва да осъзнае, че вече е по-различна и че ако иска да остане различна, трябва да тренира много, да слуша своя треньор и да постигне това, за което всъщност е родена. Защото тя има качествата да бъде наистина в големия спорт и да остане дълго в него. Но това зависи преди всичко от нея и от хората, които са около нея. Но преди всичко и на първо място от нея.

След галавечерята бяхме на една маса и успях да си поговоря с нея и да се постарая да ѝ дам съвети, доколкото те могат да бъдат полезни и доколкото едно младо момиче може да ги приеме.

Не само ме радва фактът, че българската атлетика започва да си връща позициите в Европа. Това е едно постоянно присъствие, което получава оценка и от другите специалисти. Явно аз съм пристрастен и се чувствам горд от това, но българската атлетика настъпва, и то много сериозно.Аз се гордея с работата на БФЛА, с хората, които помагат на българската атлетика, и се надявам в скоро време тази инвазия да се увеличи. И не само при младите, а да имаме вече резултати, както имаме с Божидар, който е с трайно присъствие в елита на скока на дължина при мъжете, така и с Виктория. Този резултат, постигнат на 17 години, понякога осигурява и финал на европейско първенство за жени, така че всичко е налице.

Разбира се, че е изненада фактът, че тя започна едва тази година с тази дисциплина и успя да постигне такива резултати и да стъпи на най-високия връх на световната и европейската сцена. Това момиче постигна този резултат едва в петото си състезание на троен скок. Това е изненада, но толкова приятна изненада. И качествата, които има... Треньорът, при когото тренира, Георги Помашки, няма нужда от представяне. Самото име Георги Помашки е марка.Но тук е моментът да благодарим и на нейните първи треньори, които са я запалили и запазили за леката атлетика, така че Георги Помашки да може наистина да шлифова този диамант. Винаги трябва да се оценява и тяхната работа.

Скоковете са традиционна сила на българската атлетика. Това е от много години, така че не бива да ни изненадва и трябва да ни радва, че традицията продължава. Но ето, „Изгряваща звезда“ на Балканите при мъжете беше български спринтьор, така че не само скоковете вече се отбелязват на картата на българската атлетика.

За Европейското първенство през 2029 година Торун беше очакван избор, но за Европейското първенство през 2030 година имаше три много силни кандидатури. Едната отпадна. Ние обикновено отиваме на финалната права с две кандидатури. Това бяха Брюксел и Хелзинки – изключително силни.Преди избора ние в Европейската атлетика бяхме сигурни, че ще имаме добър домакин, без значение кой ще бъде избран. След презентациите на двата града, Брюксел и Хелзинки, след много детайлен анализ и след препоръка на нашия панел, Съветът на Европейската атлетика взе решение през 2030 година да бъдем в Хелзинки. Там стадионът е изцяло реновиран. Инвестицията, която държавата е вложила в този стадион, е 300 милиона евро.

Разбира се, че има шанс и България да бъде домакин на голямо състезание. Освен традиционните първенства, които България вече е организирала многократно, като първенствата по планинско бягане, сега с офроуд и трейл рънинг, крос кънтри, тези първенства България е организирала. Има възможност и за европейско отборно първенство. През последните години сме били три пъти домакини.

Има и редица други, които не изискват класата на стадион и зала. Но за голямо първенство, за такива, за които говорихме преди малко – европейско в зала или европейско на открито – за европейско на открито сме все още далеч, но европейско в зала е напълно възможно и реално. Още първото първенство след Торун, имам предвид през 2031 година, може да бъде в Бургас.

Това зависи на първо място от държавата, Министерството на спорта, федерацията и града домакин – община Бургас. Доколкото знам, има желание и от трите институции. Просто трябва една добра координация.

Амбициите на президента на федерацията и на екипа на Българската федерация, аз виждам, че са много сериозни, и аз ги адмирирам. Смятам, че на България ще ѝ прилича през 2031 година да организира европейско първенство в зала и може да го направи. Разбира се, говорим единствено и само за Бургас.

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