Кими Антонели ще атакува титлата от полпозишъна в Остин

Андреа Кими Антонели спечели своя седми полпозишъна от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на САЩ. За италианския пилот на Мерцедес това е първи полпозишън от Гран При на Белгия през юли насам.

Saturday: Pole ✅ Sunday: ? 👀 #F1 #USGP https://t.co/29PhQ6keBp — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Антонели, който ще може да си осигури световната титла още в Остин, завоюва първата стартова позиция на „Пистата на Америките“ с обиколка за 1:34.035, която му позволи да победи с 0.179 секунди Макс Верстапен. По този начин серията от поредни спечелени квалификации от страна на четирикратния шампион приключи, като той ще стартира втори.

Kimi Antonelli is on provisional pole early on in Q3 with a 1:34.035... 🔼 The battle is on! 💪 #F1 #USGP https://t.co/aY9qQbhkfC — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

От третата позиция ще потегли съотборникът на Верстапен в Ред Бул – Исак Хаджар, който завърши на 0.215 зад Антонели и ще раздели втората реди с Шарл Леклер от Ферари. Вторият пилот на Скудерията – Люис Хамилтън ще стартира от петата позиция, а компания на седемкратния шампион на третия ред ще прави бившият му съотборник Джордж Ръсел.

K1MI ANTONELLI! 😮‍💨 #F1 #USGP https://t.co/HZKKA9Acwc — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис ще оформят четвъртата редица, като първоначално предимството трябваше да е на страната на световния шампион. Той обаче загуби най-добрата си обиколка заради напускане на границите на пистата в 19-ия завой, което го свали зад съотборника му. Арвид Линдблад практически беше най-бавен в края на квалификацията, след като съотборникът му в Рейсинг Булс Лиам Лоусън изобщо не се появи на пистата в рамките на решителните 13 минути.

One step closer... 👀 #F1 #USGP https://t.co/wqcS3I77oH — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Пиер Гасли остана първи извън третата фаза на квалификацията, като в края на втората пилотът на Алпин завърши на 0.022 зад Лоусън и не се класира за решителни 13 минути. Освен Гасли, елиминирани след втората част бяха още Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето, Франко Колапинто, Фернандо Алонсо и Оливър Беарман. Британският пилот на Хаас загуби своята най-бърза обиколка заради излизане от пистата в 11-ия завой, но дори и с нея, той нямаше да се класира за финалната фаза, а щеше да раздели съотборниците в Ауди Хюлкенберг и Бортолето.

ELIMINATED IN Q2 ❌ 11. Gasly 📸 12. Hulkenberg 13. Bearman 14. Bortoleto 15. Colapinto 16. Alonso #F1 #USGP https://t.co/G8tEuZq5ze — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Естебан Окон завърши на 0.291 зад Алонсо в битката за 16-то място в края на първата фаза и се класира 17-ти, напускайки квалификацията след откриващите ѝ 18 минути. Заедно с французина елиминирани бяха още Ланс Строл, Карлос Сайнц, Алекс Албон, Серхио Перес и Валтери Ботас.

ELIMINATED IN Q1 ❌ 17. Ocon 📸 18. Stroll 19. Sainz 20. Albon 21. Perez 22. Bottas #F1 #USGP https://t.co/srAV6V6cR1 — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Разбира се, всички те ще стартират по-напред заради наказанията на Колапинто и Бортолето, които ще бъдат преместени със съответно 10 и 80 места назад на старта. Това означава, че двамата ще разделят последната редица, като Колапинто ще стартира 21-ви, а Бортолето – 22-ри. Последните наказан пилот е Линдблад, който ще бъде преместен с 5 места назад и ще стартира от 14-та позиция.

Състезанието за Гран При на САЩ, 18-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за днес от 22:00 часа българско зимно часово време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages