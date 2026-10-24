Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австралия, който беше спечелен от Марк Маркес пред Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио:
Марк Маркес – 365 точки
Хорхе Мартин – 355
Марко Бедзеки – 315
Педро Акоста – 263
Ай Огура – 263
Фабио Ди Джанантонио – 252
Раул Фернандес – 236
Алекс Маркес – 181
Франческо Баная – 166
Фермин Алдегер – 125
Енеа Бастианини – 122
Лука Марини – 108
Брад Биндър – 107
Диого Морейра – 75
Фабио Куартараро – 74
Франко Морбидели – 59
Йоан Зарко – 51
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 30
Алекс Ринс – 25
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 12
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg