Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австралия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австралия, който беше спечелен от Марк Маркес пред Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио:

Марк Маркес – 365 точки Хорхе Мартин – 355 Марко Бедзеки – 315 Педро Акоста – 263 Ай Огура – 263 Фабио Ди Джанантонио – 252 Раул Фернандес – 236 Алекс Маркес – 181 Франческо Баная – 166 Фермин Алдегер – 125 Енеа Бастианини – 122 Лука Марини – 108 Брад Биндър – 107 Диого Морейра – 75 Фабио Куартараро – 74 Франко Морбидели – 59 Йоан Зарко – 51 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 30 Алекс Ринс – 25 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 12 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg