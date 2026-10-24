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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австралия

  • 24 окт 2026 | 07:41
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австралия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Австралия, който беше спечелен от Марк Маркес пред Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио:

  1. Марк Маркес – 365 точки

  2. Хорхе Мартин – 355

  3. Марко Бедзеки – 315

  4. Педро Акоста – 263

  5. Ай Огура – 263

  6. Фабио Ди Джанантонио – 252

  7. Раул Фернандес – 236

  8. Алекс Маркес – 181

  9. Франческо Баная – 166

  10. Фермин Алдегер – 125

  11. Енеа Бастианини – 122

  12. Лука Марини – 108

  13. Брад Биндър – 107

  14. Диого Морейра – 75

  15. Фабио Куартараро – 74

  16. Франко Морбидели – 59

  17. Йоан Зарко – 51

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 30

  20. Алекс Ринс – 25

  21. Топрак Разгатлиоглу – 18

  22. Маверик Винялес – 12

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 5

  26. Сомкиат Чантра – 3

  27. Такааки Накагами – 3

  28. Кал Кръчлоу – 0

  29. Йонас Фолгер – 0

  30. Лоренцо Савадори – 0

  31. Микеле Пиро – 0

  32. Алейш Еспаргаро – 0

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Снимки: Sportal.bg

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