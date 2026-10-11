Веро Волей на Бленджини победи Мачерата

Волейболистките на Веро Волей Милано, водени от старши треньора на България Джанлоренцо Бленджини, записаха убедителна победа с 3:1 гейма (25:20, 25:8, 25:27, 25:11) като гости на Мачерата.

Отборът на водения от Бленджини тим демонстрира пълна доминация в голяма част от срещата, като с изключение на третата част, изцяло диктуваше темпото на терена. В състава на домакинтие от Мачерата пък се състезава Микаела Стоянова.

Българска следа в Италия: Веро Волей представи отборите си с Величков и Петков при мъжете, Бленджини начело на жените

Най-резултатна за победителките от Веро Волей бе Паола Егону, която реализира 21 точки (19 от атака и 2 от блок). За тима на Мачерата над всички бе Беатриче Гардини с 15 точки (14 от атака и 1 ас).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google