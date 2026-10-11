Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Отпочинал Левски надигра тотално Черно Море-коментирайте със Сашо Александров и Миро Манолов
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Веро Волей на Бленджини победи Мачерата

  • 11 окт 2026 | 19:15
  • 425
  • 0
Веро Волей на Бленджини победи Мачерата

Волейболистките на Веро Волей Милано, водени от старши треньора на България Джанлоренцо Бленджини, записаха убедителна победа с 3:1 гейма (25:20, 25:8, 25:27, 25:11) като гости на Мачерата.

Отборът на водения от Бленджини тим демонстрира пълна доминация в голяма част от срещата, като с изключение на третата част, изцяло диктуваше темпото на терена. В състава на домакинтие от Мачерата пък се състезава Микаела Стоянова.

Българска следа в Италия: Веро Волей представи отборите си с Величков и Петков при мъжете, Бленджини начело на жените
Българска следа в Италия: Веро Волей представи отборите си с Величков и Петков при мъжете, Бленджини начело на жените

Най-резултатна за победителките от Веро Волей бе Паола Егону, която реализира 21 точки (19 от атака и 2 от блок). За тима на Мачерата над всички бе Беатриче Гардини с 15 точки (14 от атака и 1 ас).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Владимир Гърков и Борис Начев блестят, Джоя дел Коле спечели турнир

Владимир Гърков и Борис Начев блестят, Джоя дел Коле спечели турнир

  • 11 окт 2026 | 15:10
  • 645
  • 1
Илия Петков с 8 точки при загуба на Монца от Верона

Илия Петков с 8 точки при загуба на Монца от Верона

  • 11 окт 2026 | 14:10
  • 652
  • 0
Любо Ганев: Интересът към волейбола сред децата скочи с 40%, България заслужава свой волейболен дом

Любо Ганев: Интересът към волейбола сред децата скочи с 40%, България заслужава свой волейболен дом

  • 11 окт 2026 | 13:37
  • 1149
  • 0
ЦСКА срази Металург за втора победа на "Борис Гюдеров"

ЦСКА срази Металург за втора победа на "Борис Гюдеров"

  • 11 окт 2026 | 13:21
  • 1042
  • 0
Миньор нанесе второ поражение на Пирин на "Купа Борис Гюдеров"

Миньор нанесе второ поражение на Пирин на "Купа Борис Гюдеров"

  • 11 окт 2026 | 13:16
  • 478
  • 1
Георги Татаров и Милано на финал на "Йези Волей Къп"

Георги Татаров и Милано на финал на "Йези Волей Къп"

  • 11 окт 2026 | 09:38
  • 1977
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, отмениха гол на гостите

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, отмениха гол на гостите

  • 11 окт 2026 | 19:58
  • 11092
  • 30
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 69052
  • 187
Ливърпул 0:3 Манчестър Сити, Шерки довърши мърсисайдци

Ливърпул 0:3 Манчестър Сити, Шерки довърши мърсисайдци

  • 11 окт 2026 | 17:35
  • 17882
  • 37
Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

  • 11 окт 2026 | 19:46
  • 3858
  • 1
Сасуоло 0:0 Милан, Модрич влезе на почивката

Сасуоло 0:0 Милан, Модрич влезе на почивката

  • 11 окт 2026 | 19:03
  • 5146
  • 0
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

  • 11 окт 2026 | 16:47
  • 24220
  • 26