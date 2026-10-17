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Джанлоренцо Бленджини и Милано с 3 от 3 в Италия

  • 17 окт 2026 | 23:37
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Джанлоренцо Бленджини и Милано с 3 от 3 в Италия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини и воденият от него женски тим на Нумия Веро Волей (Милано) записаха трета поредна победа в италианската Серия А1. Момичетата на Бленджини надиграха категорично като домакини Игор Горгондзола (Новара) с 3:0 (25:19, 25:18, 25:15) в мач от 3-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред над 3500 зрители в зала "Опикуад Арена".

Така Милано е на второ място във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки, с колкото е шампионът Конеляно начело, но с по-добри показатели.

В следващия, междинен, 4-и кръг тимът на Бленджини ще гостува на Бергамо. Срещата е в сряда (21 октомври) от 21,30 часа българско време.

Над всички за Милано отново бе звездата Паола Егону с 18 точки (2 блока и 59% ефективност в атака - +10). Калия Лейниър и Ребека Пива Анна Данези добавиха още 13 и 11 точки за победата.

За тима на Новара единствената с двуцифров актив бе Татяна Толок с 10 точки.

Снимки: legavolleyfemminile.it

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