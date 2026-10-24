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Естебан Окон се бори за място в Кадилак за 2027 година

  • 24 окт 2026 | 16:33
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Френският пилот Естебан Окон се надява да продължи състезателната си кариера в тима на Кадилак от сезон 2027. Според непотвърдена информация Окон и неговият мениджърски екип вече са осъществили контакт с американския отбор, за да проучат възможността за трансфер там. На този етап не е ясно дали настоящият пилот на Хаас има реален шанс за сделка, въпреки че шефът на Кадилак Марчин Будковски отказа да гарантира местата на Серхио Перес и Валтери Ботас за следващата кампания.

Свободните позиции на стартовата решетка във Формула 1 са силно ограничени, след като миналата седмица от Хаас потвърдиха, че Рафаел Камара ще заеме мястото на Окон. В американския екип остава да се изчистят само още няколко детайла, преди и Оливър Беарман да бъде напълно сигурен за своето място редом до Камара. Тимът на Рейсинг Булс също все още не е представил официално своя състав, където претенденти за двете титулярни места са настоящите титуляри Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, както и борещият се за титлата във Формула 2 Никола Цолов.

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В Кадилак дълго време се смяташе, че Серхио Перес и Валтери Ботас ще запазят позициите си и за догодина. Това беше и линията, следвана от предишния ръководител Грейъм Лоудън. Назначеният по време на лятната пауза Марчин Будковски обаче не пожела да потвърди дали тези намерения ще се реализират.

По време на уикенда за Гран при на САЩ в Остин Будковски заяви категорично:

„Отново ще кажа, че това е последното място, където бих коментирал договори на състезатели. Като цяло смятам, че подобни теми не бива да се обсъждат през медиите. Всичко ще бъде съобщено чрез официални изявления от отбора, когато настъпи точният момент.“

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Позицията на Будковски вероятно дава надежда на Окон, че вратата в американския екип остава отворена. Но шефът на Кадилак предпочете да не споменава конкретни имена:

„Като директор на отбор – а съм убеден, че ситуацията е идентична и при моите колеги – непрекъснато получавам обаждания и запитвания от абсолютно всеки състезател или мениджър, който е свободен на пазара.“

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Снимки: Gettyimages

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