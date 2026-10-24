Титуляр рискувал здравето си за ЦСКА, под въпрос е за Лудогорец

Защитникът на ЦСКА Диниш Алмейда е играл с лека контузия в изминалия мач срещу Нордселанд (2:2). Бранителят имал болежки преди срещата, но стиснал зъби и дори започна като титуляр. Той бе на терена до 77-мата минута, когато отстъпи мястото си на Теодор Иванов.

Все още не е ясно дали Алмейда ще е на разположение на Маркус Гиздол за предстоящия в понеделник шампионатен двубой срещу Лудогорец, който ще се проведе на стадион “Васил Левски”.

Добрата новина е, че друг централен бранител - Жан-Филип Гбамен, вече е възстановен и ЦСКА ще може да разчита на него. Предвид присъствието на Факундо Родригес и Теодор Иванов, “червените” имат достатъчно алтернативи на този пост.

За разлка от Алмейда, който може и да е на линия, не така стоят нещата с Жоел Цварц и Лео Перейра. Централният нападател и крилото са с разтежения и са аут за сблъсъка с “орлите”. Бразилецът получи травмата ден преди мача с Нордселанд. Иначе той трябваше да започне като титуляр, но бе заменен в 11-те от Петко Панайотов.

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