Фернандо Алонсо предупреди Индикар за рисковете от глобална експанзия

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо подкрепи решението на сериите Индикар да проведат състезание в Барселона през 2027 година. В същото време испанският ветеран предупреди американския шампионат да бъде предпазлив с мащабното си международно разрастване.

В петък ръководството на най-престижния шампионат за едноместни болиди в Северна Америка обяви, че ще гостува в Испания между 16 и 18 юли 2027 г. за дебютната Гран При на Барселона на пистата „Каталуния“. Многогодишното споразумение, обявено на пресконференцията като десетгодишен договор, бележи първия старт на сериите на европейска земя от 2007 насам и първо събитие извън пределите на Северна Америка от 2013. Надпреварата ще бъде основен акцент във втората фаза от календара за сезон 2027 и ще осигури домашен старт за родения в Барселона петкратен шампион в Индикар Алекс Палоу.

The journey comes full circle. Back to the Circuit.And now, as a champion. Welcome back home, @AlexPalou! 🙌 🤩 @IndyCar https://t.co/NlFko9m2Nk — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) October 23, 2026

„Смятам, че това ще бъде страхотно. Определено е историческо събитие за нашата страна и за Барселона. В това се крие предимството на постоянните съоръжения – има възможност за тестове във всеки един ден от годината, както и за домакинство на различни надпревари. Миналата седмица там се проведе кръг от Световния шампионат за издръжливост (WEC), сега идва Индикар, организират и MotoGP. Именно това е най-голямото предимство в сравнение с уличните трасета.



„Ето защо Барселона е от жизненоважно значение за испанския моторспорт – просто не можем без тази писта. Тя е необходима за по-малките категории и за пилотите, които тестват болидите си за първи път – Формула Регионал, Формула 3, Moto3. Трябва да има налично трасе, където да се кара, а привличането на Индикар е поредното доказателство за късмета, който имаме“, заяви Алонсо преди Гран При на САЩ.

Официално: Индикар идва в Европа догодина на пистата в Барселона

Попитан дали този ход е правилна крачка към глобалното развитие на Индикар, Алонсо обърна внимание на сериозните финансови разходи, свързани с международните пътувания във Формула 1.

„Възможно е, но Индикар е строго ориентиран към пазара в САЩ. Един от най-натоварващите фактори във Формула 1, както за пилотите, така и за отборите, са огромните разходи при пътуванията из целия свят. Всяко подобно решение има своите позитиви и негативи. Според мен шампионатът трябва да остане концентриран в САЩ, като добави само едно или две външни състезания, но едва ли е разумно да продължава да се разширява на още места“, обясни двукратният световен шампион.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages