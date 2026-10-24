Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Фернандо Алонсо предупреди Индикар за рисковете от глобална експанзия

  • 24 окт 2026 | 05:13
  • 230
  • 0
Фернандо Алонсо предупреди Индикар за рисковете от глобална експанзия

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо подкрепи решението на сериите Индикар да проведат състезание в Барселона през 2027 година. В същото време испанският ветеран предупреди американския шампионат да бъде предпазлив с мащабното си международно разрастване.

В петък ръководството на най-престижния шампионат за едноместни болиди в Северна Америка обяви, че ще гостува в Испания между 16 и 18 юли 2027 г. за дебютната Гран При на Барселона на пистата „Каталуния“. Многогодишното споразумение, обявено на пресконференцията като десетгодишен договор, бележи първия старт на сериите на европейска земя от 2007 насам и първо събитие извън пределите на Северна Америка от 2013. Надпреварата ще бъде основен акцент във втората фаза от календара за сезон 2027 и ще осигури домашен старт за родения в Барселона петкратен шампион в Индикар Алекс Палоу.

„Смятам, че това ще бъде страхотно. Определено е историческо събитие за нашата страна и за Барселона. В това се крие предимството на постоянните съоръжения – има възможност за тестове във всеки един ден от годината, както и за домакинство на различни надпревари. Миналата седмица там се проведе кръг от Световния шампионат за издръжливост (WEC), сега идва Индикар, организират и MotoGP. Именно това е най-голямото предимство в сравнение с уличните трасета.

„Ето защо Барселона е от жизненоважно значение за испанския моторспорт – просто не можем без тази писта. Тя е необходима за по-малките категории и за пилотите, които тестват болидите си за първи път – Формула Регионал, Формула 3, Moto3. Трябва да има налично трасе, където да се кара, а привличането на Индикар е поредното доказателство за късмета, който имаме“, заяви Алонсо преди Гран При на САЩ.

Официално: Индикар идва в Европа догодина на пистата в Барселона
Официално: Индикар идва в Европа догодина на пистата в Барселона

Попитан дали този ход е правилна крачка към глобалното развитие на Индикар, Алонсо обърна внимание на сериозните финансови разходи, свързани с международните пътувания във Формула 1.

„Възможно е, но Индикар е строго ориентиран към пазара в САЩ. Един от най-натоварващите фактори във Формула 1, както за пилотите, така и за отборите, са огромните разходи при пътуванията из целия свят. Всяко подобно решение има своите позитиви и негативи. Според мен шампионатът трябва да остане концентриран в САЩ, като добави само едно или две външни състезания, но едва ли е разумно да продължава да се разширява на още места“, обясни двукратният световен шампион.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен: Неравностите затрудняват намирането на оптималните настройки

Верстапен: Неравностите затрудняват намирането на оптималните настройки

  • 24 окт 2026 | 02:22
  • 361
  • 0
Край на Гран При на Австралия за заводския отбор на Хонда

Край на Гран При на Австралия за заводския отбор на Хонда

  • 24 окт 2026 | 02:12
  • 349
  • 0
Мерцедес: Очаква ни оспорвана битка между осем коли

Мерцедес: Очаква ни оспорвана битка между осем коли

  • 24 окт 2026 | 01:37
  • 460
  • 0
Шарл Леклер начело и във втората тренировка в Остин, Антонели излезе 2-ри

Шарл Леклер начело и във втората тренировка в Остин, Антонели излезе 2-ри

  • 24 окт 2026 | 01:01
  • 2253
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 24 окт 2026 | 00:35
  • 20113
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 24 окт 2026 | 00:30
  • 5400
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

  • 23 окт 2026 | 20:52
  • 20809
  • 69
Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

  • 23 окт 2026 | 16:38
  • 14482
  • 84
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 17636
  • 89
Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

  • 23 окт 2026 | 17:22
  • 11238
  • 8
Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

  • 23 окт 2026 | 18:50
  • 13581
  • 30
Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

  • 23 окт 2026 | 20:50
  • 6692
  • 19