Арсенал приема Евертън с поглед към върха

Арсенал посреща Евертън на стадион "Емиратс" в среща от 8-ия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят на 24 октомври (събота) изправя един срещу друг втория във временното класиране и осмия, като и двата тима влизат в мача след коренно различни изяви през седмицата.

Възпитаниците на Микел Артета се намират на второ място във временното подреждане с актив от 18 точки след 7 изиграни кръга, като изостават само на 3 точки от лидера Манчестър Сити. "Топчиите" записаха 6 победи и 1 загуба при голова разлика 11:5. В последния си шампионатен мач лондончани надделяха с 1:0 над Нотингам Форест, а през седмицата стигнаха до равенство 2:2 като гост на Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига.

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Евертън от своя страна заема 8-а позиция в таблицата с 10 точки (2 победи, 4 равенства и 1 поражение) и голова разлика 8:7. Воденият от Дейвид Мойс тим допусна първата си загуба за сезона в миналия кръг, отстъпвайки с 0:2 у дома пред Челси, с което бе прекъсната серията им от успешни двубои.

Основната грижа за домакините е свързана с Букайо Сака, който получи контузия в бедрото още в началото на мача срещу Байерн (Мюнхен) и няма да бъде на разположение. Извън сметките на Артета остават още Уилям Салиба и Кристос Цолис. В нападение се очаква Еберечи Езе и Нони Мадуеке да започнат като титуляри.

Артета не е оптимист за контузията на Сака и отново наблегна на натоварения график

За разлика от своя съперник, Евертън няма сериозни проблеми с кадрови липси и разполага с пълен състав. При мърсисайдци основна заплаха за противниковата отбрана отново ще бъде Тиерно Бари, който се намира в отлична форма от началото на кампанията.

В последните 5 мача между двата отбора Арсенал има ясно предимство с 3 победи и 2 равенства, като Евертън няма нито един успех. Последната среща между тях на "Емиратс" през март 2026 година завърши с победа за лондончани с 2:0.

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