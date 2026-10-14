Изненада: Гаел Монфис вече е официално вписан като пенсиониран от ITIA

Френската тенис легенда Гаел Монфис неочаквано приключи официалния си състезателен път по-рано от предвиденото. В списъка на Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) 39-годишният французин вече фигурира като пенсиониран играч, като датата на вписването му като неактивен е 5 октомври. Организацията наблюдава антидопинговия протокол в тениса. Мястото на Монфис в списъка означава, че той вече няма право да се състезава в професионални турнири.

Новината изненада много от феновете, тъй като първоначалните очаквания бяха Монфис да изиграе последните си турнири през есента и да вземе участие на "Мастърс"-а в Париж през ноември, за да се сбогува пред родна публика. Новият статут прави Откритото първенство на САЩ вероятно последния му официален мач в кариерата, макар че все още се очаква той да получи специално церемониално изпращане в Париж.

Играчите, посочени като неактивни, са длъжни да прекарат шест месеца в тестовия списък на ITIA и да преминат извънсъстезателни тестове, ако отново се обявят за активни, за да спазват антидопинговите разпоредби. Серена Уилямс, която се завърна в тениса това лято след четиригодишна пауза, трябваше да да направи това преди завръщането си.

Гаел Монфис, който достигна до рекордния за кариерата си №6 в световната ранглиста през ноември 2016 г., оставя зад гърба си впечатляващо наследство от над 550 спечелени мача в професионалната си кариера. В богатата си визитка той има 13 титли от ATP Tour от общо 35 изиграни финала.

Най-добрите постижения на французина в турнирите от Големия шлем са два полуфинала — на Ролан Гарос през 2008 г. и на Откритото първенство на САЩ през 2016 г. Освен това той записа невероятно постижение, достигайки до поне един финал в Тура в 19 последователни сезона (от 2005 до 2023 г.). Монфис влезе и в историята с титлата си в Оклънд през януари 2025 г., когато на 38 години и 4 месеца се превърна в най-възрастния шампион на сингъл в ATP Тour от създаването му през 1990 г.

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