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В Париж уважават "мълчанието" на Монфис

  • 20 окт 2026 | 18:05
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В Париж уважават "мълчанието" на Монфис

Директорът на турнира от сериите "Мастърс" в Париж Седрик Пиолин уважава "мълчанието" на Гаел Монфис, като разводът на последния с Елина Свитолина ускори пенсията му, но е готов и ако френският тенисист се обади, предаде АФП. По предварителна програма Монфис трябваше да се сбогува с френската публика именно на турнира във френската столица.

"Нямаме новини и уважаваме момента от неговия живот, който е труден сега", заяви пред АФП Пиолин. "Все още има време, въпреки че турнирът започва скоро. Приехме, че той се отказал. Ще се адаптираме, ако се обади", добави бившият номер 5 в света.

Украинската тенисистка Елина Свитолина обяви в понеделник чрез социалните мрежи за развода си с Монфис след пет години брак. От тяхната връзка се роди четиригодишната Скай.

40-годишният Монфис изигра последния си мач във втория кръг на Откритото първенство на САЩ в началото на септември, а от 5 октомври не присъства в ранглистата на АТП. Разводът му очевидно ускори отказването му с няколко седмици, което потвърди и Свитолина в ново съобщение в Инстаграм.

"Както някои са забелязали, кариерата на Гаел внезапно приключи, като той взе решение да спре във връзка с нашата ситуация", написа украинката. "За съжаление към него има много обвинения, които той не заслужава. Затова публикувахме заедно позицията ни", добави тя.

Засега Гаел Монфис все още не е дал мнението си.

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