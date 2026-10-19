Тъжно: Войната в Украйна разби брака на Монфис и Свитолина

Една от най-обичаните двойки в световния тенис сложи край на брака си. Елина Свитолина обяви изненадващата раздяла с Гаел Монфис само дни след като стана ясно, че френският тенисист официално е прекратил състезателната си кариера.

Новината хвърля светлина върху внезапното пенсиониране на Монфис, който вече фигурира в списъка на оттеглилите се играчи на Международната агенция за тенис почтеност (ИТИА) и така и не успя да се сбогува с публиката на турнирите в Лион и Париж. С оглед на правилата за шестмесечни допинг тестове преди евентуално завръщане – подобно на казуса със Серина Уилямс – решението на французина изглежда окончателно. В същото време украинката продължава впечатляващото си представяне на корта и е сред претендентките за Финалите на WТА, въпреки тежките лични изпитания.

Любовната история на двамата започна в Париж през 2018 година. След кратък годеж те сключиха брак през юни 2021 година, а на следващата година се роди и дъщеря им Скай. Завръщането на Свитолина в женския тур след раждането се превърна в един от най-вдъхновяващите спортни успехи. Зад кулисите обаче украинката е водила тежка битка с безсънието и несигурността, породени от войната в родината ѝ, довела до решението за раздяла.

Украинската тенисистка сподели откровено послание в социалната мрежа Инстаграм:

„Това е най-трудното нещо, което някога ми се е налагало да споделя. Всички знаят колко много означава Украйна за мен. Това, за което рядко съм говорила, е какво причини войната в моята душа.

Миналата година ви казах, че имам нужда да се оттегля от корта, защото не бях на правилното емоционално място. Днес искам да се разкрия още малко. Това, което не видяхте, бяха безсънните нощи, съмненията и усещането, че бавно губя себе си. Гаел видя всичко това. Той никога не пусна ръката ми. Борихме се заедно дълго време, с всичко, което имахме.

Някои битки обаче се водят дълбоко в теб самия и колкото и любов да получаваш от друг, той не може да ги спечели вместо теб. С времето разбрах, че трябва да намеря пътя обратно към себе си, а това не мога да постигна в рамките на нашия брак. Това е най-тежката истина, пред която съм се изправяла, и най-трудното нещо, което съм казвала на човека, когото обичам. Гаел ме изслуша и прие нуждите ми със сила и благородство, които никога няма да забравя.

Гаел ме обичаше в най-щастливите ми моменти и в най-тъмните ми дни, а аз го обичах с цялото си сърце. Заедно изградихме прекрасен живот и получихме най-скъпия подарък – дъщеря ни Скай. Скай винаги ще бъде на първо място за нас. Бракът ни приключва, но нашето семейство остава. Винаги ще бъдем нейни родители, рамо до рамо, на всяка крачка от живота ѝ.

Моля ви, знайте, че тук няма виновни. Има само двама души, които се обичаха дълбоко, и една история, която променя формата си. Молим ви за доброта и разбиране, както и за пространство, за да се излекуваме. Благодарим ви за любовта.“

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