Ето какви санкции грозят пилотите в MotoGP за пропускането на PR събития

След като Марк Маркес изпрати свой двойник на картинг състезанието за пилотите от MotoGP преди Гран При на Япония, организаторите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта не бяха много впечатлени от тази каскада.

Самият Маркес разкри след надпреварата на „Мотеги“, че е бил порицан за тази си каскада, за която той имаше много разумно обяснение, а именно нуждата от физиотерапия на дясната му ръка.

Марк Маркес изпратил свой двойник на картинг състезанието преди Гран При на Япония

Още в дните след уикенда в Страната на изгряващото слънце се появи информация, че шефовете на MotoGP готвят и санкции за бъдещи такива „провинения“ от страна на пилотите. А според информация на The Race, цитирана от Motor Sport Magazine, скалата на наказанията е шестстепенна, като най-солената предвидена санкция е преместване назад на стартовата решетка.

Скала на наказанията за пропускане на официални PR събития:

Официално предупреждение Глоба от 5 000 евро Глоба от 10 000 евро Глоба от 15 000 евро Забрана за участие в определен период от свободна тренировка Преместване назад на стартовата решетка

Пилотите от MotoGP се обявиха категорично против новите глоби, които ще им бъдат налагани

В списъка с официалните PR събития влизат пресконференциите преди началото на уикенда, активности на промоутъра преди състезанието, неделният парад на пилотите, сесиите за раздаване на автографи и така наречения Hero Walk. За последните две имам изискване всеки пилоти да прекара поне 10 минути в съответната зона, ако не иска да бъде санкциониран.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages