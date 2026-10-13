Пилотите от MotoGP се обявиха категорично против новите глоби, които ще им бъдат налагани

Пилотите в MotoGP изразиха остро несъгласие с плановете да бъдат наказвани финансово, ако не покриват задължителния минимум от време, отделен за феновете по време на състезателните уикенди.

По време на Гран При на Индонезия отборите бяха официално уведомени, че състезателите са заплашени от глоба в размер на 5000 евро при неизпълнение на промоционалните си задължения.

Сред въпросните ангажименти е така наречената алея Hero Walk, която се провежда в неделя сутрин. В рамките на 20 минути пилотите трябва да раздават автографи и да се снимат с почитателите си. На пистата „Мандалика“ събитието се състоя под палещото слънце при температури над 30 градуса, а отсъствието на няколко водещи състезатели вероятно ще доведе и до първите санкции.

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Според новия регламент всеки пилот, който не прекара поне 10 минути на Hero Walk, ще бъде глобен. При повторни или системни нарушения финансовите санкции ще растат, като дори се предвиждат и спортни наказания – преместване назад на стартовата решетка или отнемане на точки от генералното класиране.

Шампионът за 2021 година Фабио Куартараро предпочете да запази дипломатично мълчание, за да избегне конфликти:

„Не искам да изказвам мнение по темата, за да не си навлека проблеми. Ако вие бяхте на мястото на пилотите, дали щяхте да подкрепите такова нещо?“

Педро Акоста от тима на КТМ беше далеч по-критичен към новите мерки:

„Категорично не съм съгласен. В такива моменти ръководството на шампионата не си дава сметка за физическото състояние на пилотите. Напълно оправдавам решението на Марк Маркес да пропусне картинг събитието в Япония и да изпрати заместник, защото той се бори за нещо много по-голямо. Разбирам, че понякога бързаме да си тръгнем и това разочарова хората, но ако си претърпял тежка катастрофа и трябва да избираш между възстановяване и автографи, естествено е да избереш здравето си. Трябва да се намери баланс. Да отнемаш точки или позиции на старта заради пропуснато промоционално събитие е напълно нелепо.“

От MotoGP подчертават, че решението е подготвяно от седмици и не е пряка реакция на отсъствието на Марк Маркес от картинга в Япония. Самият осемкратен световен шампион също коментира темата:

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„Ние, пилотите, първи искаме спортът да се развива и да привлича повече публика. Но според мен има други начини за растеж, без да се оказва такъв огромен натиск върху нас. Физическите натоварвания са изключителни, не само по време на същинските сесии. Тук например приключваш загрявката в адска жега, имаш кратък брифинг и веднага трябва да отидеш под палещото слънце за още двайсет минути. Искаме да помагаме, но трябва да има някакви граници. В крайна сметка решенията не ги взимаме ние, така че ще се адаптираме.“

Алекс Маркес от тима на Грезини също наблегна на изтощителната програма в шампионата:

„Положението е доста трудно. Ако не се появиш или не останеш поне десет минути, ти налагат 5000 евро глоба. Натоварването става прекомерно. Имаме все повече стартове и събития, а силите ни се изчерпват. В момента се състезаваме при екстремни горещини, които изискват максимални усилия. Днес прекарахме 45 минути с пулс от 190 удара в минута, а никой не се опитва да разбере нашата гледна точка.“

Енеа Бастианини призна, че е научил за новата наредба едва след състезанието в неделя:

„Честно казано, никой не ми беше съобщил. Но ако ще ни наказват с 5000 евро, май е по-добре да ходим. При това развитие на нещата би било добра идея да помислим за създаване на асоциация на пилотите, подобно на организацията във Формула 1.“

Ветеранът Алекс Ринс от Ямаха също изрази недоумение от новите строги изисквания:

„Това е прекалено. След подобни състезания сме напълно изцедени. Не казвам, че не трябва да обръщаме внимание на феновете, но трябва да има уважение и към нашето състояние.



„Ясно е, че феновете ни подкрепят и изкарваме прехраната си благодарение на тях, затова трябва да сме признателни. Подобни събития обаче трябва да се организират по различен начин, може би на закрито място“, предложи Ринс.

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Снимки: Gettyimages