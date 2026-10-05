Марк Маркес изпратил свой двойник на картинг състезанието преди Гран При на Япония

Световният шампион Марк Маркес получи предупреждение от ръководителите на MotoGP, след като изпрати свой двойник да участва в демонстративното картинг състезание, което се проведе няколко часа преди Гран При на Япония.

Причината за този ход от страна на испанеца е била нуждата той да се подложи на физиотерапия на дясната си ръка след сутрешната загрявка, което е нещо обичайно за него след всяка сесия. Поради тази причина той е решил в последния момент да пропусне картинг състезанието и е изпратил свой двойник да участва в него.

🤔 @marcmarquez93 is ready to get going... or is he? #JapaneseGP 🇯🇵 https://t.co/WZxx2l86cX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2026

„Има една граница. Разбирам шоуто, но ние се борим за титлата, не сме тук да се забавляваме с картове. След загрявката аз трябваше да сложа лед на дясната ми ръка и някой дойде и каза, че ще е яко да пратим двойник, така и направихме.



„Бях смъмрен. Но в този момент трябва да си егоист и да се представяш на максимума си, когато е нужно, а това е състезанието“, обясни Маркес, който впоследствие спечели Гран При на Япония, за да се доближи на 2 точки от Хорхе Мартин в битката за титлата.

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Именно Мартинатора е бил този, който първи е забелязал нещо нередно с представящия се за Маркес човек.

„Бързо забелязах, че това не е Марк. Но да, разбирам го. Когато ни казаха за това събитие, аз също не бях много убеден. Тези хора са луди, един удар отзад или нещо друго и после ще усещаш последствията в състезанието. Затова бързо се отместих от пътя в първия завой и карах с по-бавните“, коментира пилотът на Априлия.

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Снимки: Gettyimages