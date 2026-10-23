Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

Българската легенда Димитър Бербатов има най-доброто първо докосване в историята на футбола. Това смята бившият съотборник на нападателя в Манчестър Юнайтед Гари Невил и голяма част от колегите му, които поддържат популярния футболен подкаст The Overlap.

Оттам публикуваха кратко видео в X, в което се провежда анкета сред екипа на подкаста относно това кой е футболистът с най-добро първо докосване в историята на спорта. Невил първо се пошегува: “Не съм аз, моят треньор винаги ми казваше, че всеки път, щом овладея топката, трябва да ѝ се извинявам”, след което легендата на “червените дяволи” допълни: “О, Бербатов, да, той беше невероятен. Беше красиво, нали така? Избирам него”. Още няколко колеги на бившия десен бек се съгласиха, че именно българинът е номер 1 в това отношение. Други двама славни футболисти - Иън Райт и Стивън Джерард, избраха съответно Денис Бергкамп и Кени Далглиш, а сред останалите предложения бяха Лионел Меси, Роберто Фирмино, Рияд Марез и Андрес Иниеста.

The best first touch in football belongs to… 👀 🪄 https://t.co/SR71aeLDgD — The Overlap (@WeAreTheOverlap) October 23, 2026

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Снимки: Gettyimages