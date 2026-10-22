Бербатов: Не мисля, че всички дадоха най-доброто в мача с Комо, изглеждаше все едно мъже играят срещу деца

Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов разкритикува представянето на отбора във вчерашното гостуване на Комо, загубено с 1:4. Българинът по принцип е съгласен, че бившият му съотборник Майкъл Карик заслужава повече време, но е наясно, че след такова представяне трудно могат да се намерят аргументи в подкрепа на неговата работа, защото на терена е изглеждало, че не всички дават максимума от себе си.

"След такова представяне хората вероятно отново ще зададат същите въпроси: "Това ли са футболистите, които могат да играят за Юнайтед на най-високо ниво? Това ли е правилният мениджър? В правилната посока ли вървим?". Разбира се, след подобни мачове всички ще кажат: „Не, трябват ни още футболисти, трябват ни по-добри играчи, трябва ни това и онова“. И какво можеш да кажеш след такова представяне?

Разбира се, като човек, който е играл за този отбор, мога да защитавам футболистите и мениджъра. Играл съм с Майкъл. Съгласен съм и, че трябва да се даде повече време на Майкъл. Но се опасявам, че когато загубата идва след мач като днешния, става още по-трудно да намериш аргументи и да кажеш: „Вижте, всички дават най-доброто от себе си“. Защото днес не мисля, че всички дадоха най-доброто от себе си. На терена не изглеждаше така.

В един момент Комо просто се забавляваше. Беше като да гледаш как мъже играят срещу деца", коментира Бербатов представянето на Манчестър Юнайтед в снощния злополучен за "червените дяволи" двубой.

"It was like men against kids" Dimitar Berbatov on Manchester United's 4-1 loss against Como 🗣️ 🎙️ @Sports_EmmaD | 📺 Stream on TNT Sports & HBO Max: https://t.co/fRCRh6tXYB https://t.co/m15DzlYsKb — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 21, 2026

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