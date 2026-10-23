Треньорът на Монако засипа с похвали халф на тима след победата над Фрайбург

Наставникът на Монако Филипе Луис се изказа ласкаво за Ламин Камара, който беше основният герой на тима при победата над Фрайбург с 3:0 в Лигата на конференциите. Националът на Сенегал вкара втория гол и бе в основата на атаката за третия. Също така халфът провокира пет нарушения на съперника по време на мача, направи 88% точни подавания и спечели 9 единоборства, което е изключително представяне.

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"Какво представяне! Често говоря за него, но той не престава да се изненадва всеки път. Никога не съм го виждал уморен. Той има нужда да е на терена, за да изразява постоянно своя талант. Докато продължава да показва такава игра, да бъде в добро здраве и да има такава заразяваща амбиция, ще бъде в състава. Той говори малко, но всички виждат какво прави. Той наистина е изключителен играч. Честно казано, това, което направи тази вечер…. малко играчи могат да повторят", заяви треньорът за полузащитника, който през лятото бе само на крачка от трансфер в Челси.

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Снимки: Gettyimages