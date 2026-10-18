Лориан нанесе първа загуба на Монако

Монако загуби с 0:1 като гост на Лориан в мач от 7-ия кръг в Лига 1. Това е първо поражение за монегаските в първенството през сезона, като то идва само три дни след успеха срещу ЦСКА с 2:1 в основната фаза на Лигата на конференциите.

Гол на Ноа Кадиу от дузпа в 61-вата минута осигури ценния успех в полза на домакините. Седем минути преди изтичане на редовното време Дембо Сила шутира към вратата на гостуващия отбор, но топката се отби в гредата.

Монако е на четвърто място в класирането с 14 точки, колкото има и лидерът Пари Сен Жермен. Пред тима на Фелипе Луис са още Париж ФК и Лил.

Лориан се изкачи на 7-а позиция след втората си поредна победа. “Мерлузите” събраха 11 точки, а с толкова е и Лион преди двубоя срещу Ница.

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