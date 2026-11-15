Португалия с доста проблеми за последния си мач, Реал се тревожи за Бернардо Силва

Португалия няма да може да разчита на някои важни фигури за гостуването на Уелс от шестия и последен кръг в груповата фаза на Лигата на нациите.

Става дума за Рубен Диаш, Жоао Палиня и Бернардо Силва, които бяха освободени от лагера на тима и ще пропуснат двубоя във вторник.

Rúben Dias, João Palhinha e Bernardo Silva dispensados da Seleção Leia aqui: https://t.co/hDYpPXaf11 #selecao #portugal #bernardosilva #rubendias #joaopalhinha #ligadasnacoesuefa #paisdegales — A BOLA (@abolapt) November 15, 2026

Докато отсъствието на първите двата бе предварително ясно заради наказания — и двамата получиха жълти картони в съботния сблъсък с Дания, то отпадането на новия капитан на Португалия дойде като изненада в последния момент.

Според официалното съобщение на Португалската футболна федерация (ПФФ), новият капитан на тима, който се появи като резерва и отбеляза почетното попадение срещу датчаните, е почувствал физически дискомфорт: „Бернардо Силва премина медицински прегледи и бе обявен за негоден за игра от медицинския щаб на Португалия, поради което също бе освободен от лагера“.

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Точно това съобщение е породило сериозно безпокойство в лагера на Реал Мадрид, където халфът се утвърди като ключова част от проекта на Жозе Моуриньо. От испанския гранд все още нямат конкретна информация за състоянието на Силва и не могат да потвърдят кога точно той ще се завърне в Мадрид за детайлни медицински изследвания.

Въпреки че не започна като титуляр в срещата, посветена на Кристиано Роналдо, бившият футболист на Манчестър Сити се появи в игра за последните десет минути. За това кратко време Бернардо Силва успя да отбележи почетното попадение за своя тим при тежкото поражение от датчаните с 1:4. Тревожните сигнали обаче дойдоха след края на двубоя, когато играчът извършваше индивидуални упражнения на терена. От Реал се надяват час по-скоро да научат какво точно е състоянието на Силва.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Bernardo Silva is injured. He has left the Portugal NT camp. https://t.co/roz84bYUah — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 15, 2026

След тези три промени пък селекционерът на Португалия Жорже Жезус разполага с група от 24 футболисти за решителната среща. "Мореплавателите" се нуждаят само от една точка на уелска земя, за да си гарантират първото място групата, което ще им осигури и статут на поставени в жребия за 1/4-финалите на турнира.

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