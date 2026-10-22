Трудни изпитания за фаворитите в Лигата на конференциите

Вторият кръг от основната фаза в Лигата на конференциите обещава голямо шоу и много интрига по европейските терени. След откриващите мачове, тимовете вече навлизат в ритъм, а борбата за първите осем места, осигуряващи директно класиране за осминафиналите, става все по-оспорвана. Общо 18 сблъсъка са предвидени за днес, като програмата предлага както сблъсъци между утвърдени имена на континента, така и интригуващи дуели между амбициозни аутсайдери.

Българският представител ЦСКА има трудно гостуване в Дания срещу Нордселанд. Датчаните са известни с бързата си и офанзивна игра на изкуствена трева. За "червените" това гостуване е ключово за трупане на актив и позициониране в класирането, след като в първия си мач се представиха впечатляващо срещу Монако, но отстъпиха с 1:2.

Безспорно най-забележителният сблъсък от втория кръг противопоставя нидерландския гранд Аякс и италианския Аталанта. Мачът на "Йохан Кройф Арена" в Амстердам сблъсква два тима с голям авторитет и открит офанзивен стил. И двата състава се стремят към задължителни три точки след драматичните си първи срещи в турнира, като победителят тук ще направи сериозна крачка към горната половина на таблицата.

На стадион "Луи II" Монако приема германския Фрайбург в друг изключително атрактивен мач между представители на Лига 1 и Бундеслигата. Съперниците стартираха с трудни победи, а сега ще се опитат да запазят стопроцентовия си актив.

В Белград Цървена звезда домакинства на ФК Копенхаген на стадион "Райко Митич". Срещата връща спомените към сблъсъците между двата отбора в квалификациите на Шампионската лига през сезон 2019/20, когато след две равенства 1:1 сръбският гранд надделя със 7:6 след дузпи.

Английският Брайтън пътува за Чехия, където ще се изправи срещу Яблонец на стадион "Стрелнице". "Чайките" се намират в отлична серия, като все още нямат допуснат гол в Европа през този сезон, а Жоржиньо Рютер бе във вихъра си при победата с 4:0 над Кауно Жалгирис.

Турският Трабзонспор приема шотландския Хартс на стадион "Шенол Гюнеш". Мохамед Салах и компания са във се по-добра форма и са категоричен фаворит срещу вицешампиона на Шотландия.

Програмата започва още в ранния следобед в Казахстан, където Кайрат приема гръцкия Панатинайкос. Португалският Брага домакинства на белгийския Гент, а швейцарският Тюн приема хърватския Хайдук (Сплит). Испанският Хетафе среща Лугано на "Колисеум Алфонсо Перес", а датският Орхус приема албанския шампион Егнатия.

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Снимки: AI