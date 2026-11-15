Тухел извади трима от състава на Англия часове преди двубоя с Испания

Томас Тухел извади трима футболисти от състава на Англия за предстоящия двубой срещу Испания в Лигата на нациите. Джош Кинг, Джеймс Гарнър и Джарад Брантуейт няма да бъдат на разположение на селекционера за сблъсъка в Мадрид заради правилата на УЕФА, които позволяват в групата да бъдат включени максимум 23 играчи. Англия отпътува за Испания с 26 футболисти, а Тухел е решил да освободи две места за Езри Конса и Джед Спенс, които вече са възстановени от контузии. Двамата пропуснаха победата с 2:1 над Хърватия в четвъртък. Очаква се Конса да започне като титуляр, докато Джеймс Трафърд може да замени Джордан Пикфорд на вратата.

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Гарнър взе участие в срещата с хърватите, след като се появи на мястото на Деклан Райс. Футболистът на Евертън дори се разписа във вратата на хърватите, но попадението му не бе зачетено заради засада. За Брантуейт и Кинг това означава, че ще трябва да почакат за нов шанс да се докажат с екипа на Англия. 19-годишният Кинг за първи път получи повиквателна за мъжкия национален отбор. Англия изостава с три точки от Испания в група А3, но победа в Мадрид ще осигури първото място на тима заради по-добрата голова разлика. „Трите лъва“ вече си гарантираха участие на четвъртфиналите, но завършването на върха ще им осигури среща с един от вторите отбори в останалите групи на Лига А.

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Снимки: Gettyimages