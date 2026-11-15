Хойлунд отново не забрави за Роналдо след двата гола срещу Португалия

Расмус Хойлунд, който вкара два гола за Дания при снощната гръмка победа като гост над Португалия с 4:1, отново не забрави да напомни за идола си Кристиано Роналдо. Както е известно, мегазвездата вече обяви отказването си от националния отбор на "мореплавателите", като снощи в Брага му бе отдадена почит.
Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо
Хойлинд публикува снимка в Инстаграм с препратка към Кристиано Роналдо – точно след първия мач на португалския национален отбор, откакто носителят на номер 7 обяви оттеглянето си от международната сцена.
„Мисля, че единственото подходящо описание тук е 'сиуууу'“, написа датският таран към публикацията си, визирайки емблематичното празнуване на португалеца.
Хойлунд е отявлен почитател на Кристиано Роналдо и в първия мач между двата тима в Копенхаген пресъздаде прочутата му радост – жест, който вече бе правил и преди в друг сблъсък с Португалия. Любопитното е, че въпреки че сега вкара на два пъти, нападателят на Наполи не се израдва в типичния за идола си стил - за разлика от предишния мач между Дания и "мореплавателите", завършил 2:4 за португалците.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google