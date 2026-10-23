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Голмайсторите срещу ЦСКА донесоха нов успех на Монако

  • 23 окт 2026 | 00:29
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Голмайсторите срещу ЦСКА донесоха нов успех на Монако

Монако, който на старта на основната фаза на Лига на конференциите надигра ЦСКА с 2:1 София, записа втора победа в турнира. Този път французите надвиха финалиста в Лига Европа Фрайбург с 3:0 като домакини.

И макар “монегаските” да имаха игрово предимство, до 83-тата минута резултатът беше само 1:0.

Нападателите Парис Брунер и Ансу Фати, които се разписаха в София преди седмица, бяха точни и този път. Брунер изведе Монако напред в добавеното време на първата част. Бившият играч на Барселона пък вкара в продължението на второто полувреме. Точен беше и Ламин Камара (83’).

Фрайбург все пак има една победа вече, като беше извоювана в първия кръг срещу Яблонец - 3:2.

В следващия кръг на Лига на конференциите, който ще е на 5 ноември, Монако ще посрещне втория съперник на ЦСКА - Нордселанд, а клубът от Бундеслигата ще гостува на Трабзонспор.

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