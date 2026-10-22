Калина Венева с 6 точки за първата победа на Бреша в Италия

Националката Калина Венева и нейният Банка Валсабина Милениум (Бреша) записаха драматична първа победа за сезона в италианската Серия А1. Венева и съотборничките й направиха страхотен обрат и надделяха като гости на Ил Бизонте (Флоренция) с 3:2 (23:25, 25:20, 21:25, 25:22, 15:10) в среща от междинния 4-и кръг на първенството, игран късно снощи пред около 600 зрители.

Така Бреша "се отлепи" от дъното и вече е на 12-о място във временното класиране с 1 победа, 3 загуби и 2 точки.

В следващия 5-и кръг Венева и компания са домакини на Мачерата с националката Микаела Стоянова в състава. "Българското" дерби е в неделя (25 октомври) от 17,00 часа българско време.

Калина Венева започна като титулярка за своя тим и игра до средата на четвъртия гейм. Българката завърши с 6 точки (1 ас, 45% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - -6) за успеха.

Над всички за Бреша бе хърватката Андреа Михалевич със страхотните 25 точки (2 аса и 43% ефективност в атака - +17) и заслужено бе избрана за MVP на мача. Ракеле Нардини добави още 15 точки за победата.

За домакините от Флоренция аржентиката Бианка Куньо реализира 25 точки (5 блока!, 2 аса и 41% ефективност в атака - +18), а Кейтлин Бърд се отчете с 22 точки (2 блока, 2 аса, 45% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +11), но и това не помогна.

Снимки: legavolleyfemminile.it

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