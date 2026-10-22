Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА излиза за първа победа в Лига на конференциите на изкуствения терен във Фарум - пряко включване от Дания
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Калина Венева с 6 точки за първата победа на Бреша в Италия

  • 22 окт 2026 | 18:09
  • 517
  • 0
Калина Венева с 6 точки за първата победа на Бреша в Италия

Националката Калина Венева и нейният Банка Валсабина Милениум (Бреша) записаха драматична първа победа за сезона в италианската Серия А1. Венева и съотборничките й направиха страхотен обрат и надделяха като гости на Ил Бизонте (Флоренция) с 3:2 (23:25, 25:20, 21:25, 25:22, 15:10) в среща от междинния 4-и кръг на първенството, игран късно снощи пред около 600 зрители.

Така Бреша "се отлепи" от дъното и вече е на 12-о място във временното класиране с 1 победа, 3 загуби и 2 точки.

В следващия 5-и кръг Венева и компания са домакини на Мачерата с националката Микаела Стоянова в състава. "Българското" дерби е в неделя (25 октомври) от 17,00 часа българско време.

Калина Венева започна като титулярка за своя тим и игра до средата на четвъртия гейм. Българката завърши с 6 точки (1 ас, 45% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - -6) за успеха.

Над всички за Бреша бе хърватката Андреа Михалевич със страхотните 25 точки (2 аса и 43% ефективност в атака - +17) и заслужено бе избрана за MVP на мача. Ракеле Нардини добави още 15 точки за победата.

За домакините от Флоренция аржентиката Бианка Куньо реализира 25 точки (5 блока!, 2 аса и 41% ефективност в атака - +18), а Кейтлин Бърд се отчете с 22 точки (2 блока, 2 аса, 45% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +11), но и това не помогна.

Снимки: legavolleyfemminile.it

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Дея - Нефтохимик: очаквано дерби с висок волтаж при дебюта на Цецо Соколов

Дея - Нефтохимик: очаквано дерби с висок волтаж при дебюта на Цецо Соколов

  • 21 окт 2026 | 23:44
  • 1415
  • 0
Джанлоренцо Бленджини и Милано с 4-а поредна победа в Италия

Джанлоренцо Бленджини и Милано с 4-а поредна победа в Италия

  • 21 окт 2026 | 23:31
  • 3817
  • 1
Марица стартира с лесна победа в квалификациите на ШЛ

Марица стартира с лесна победа в квалификациите на ШЛ

  • 21 окт 2026 | 21:47
  • 2382
  • 1
Младост (Загреб) е най-вероятният съперник на Левски в ШЛ

Младост (Загреб) е най-вероятният съперник на Левски в ШЛ

  • 21 окт 2026 | 21:08
  • 985
  • 0
Димитър Димитров официално се завръща в ЦСКА

Димитър Димитров официално се завръща в ЦСКА

  • 21 окт 2026 | 20:26
  • 1890
  • 2
Алекс Грозданов с 9 точки за категоричен успех на Богданка в Полша

Алекс Грозданов с 9 точки за категоричен успех на Богданка в Полша

  • 21 окт 2026 | 20:24
  • 1755
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Нордселанд и ЦСКА, голяма изненада в състава на "червените"

11-те на Нордселанд и ЦСКА, голяма изненада в състава на "червените"

  • 22 окт 2026 | 18:41
  • 11831
  • 18
Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 8382
  • 102
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 16381
  • 93
Владимир Манчев: ЦСКА няма от кого да се притеснява

Владимир Манчев: ЦСКА няма от кого да се притеснява

  • 22 окт 2026 | 19:16
  • 145
  • 0
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 11613
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 13485
  • 23