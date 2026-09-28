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Калина Венева с 19 точки за Бреша

  • 28 сеп 2026 | 17:45
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Калина Венева с 19 точки за Бреша

Българската националка Калина Венева направи силен мач за своя отбор Банка Валсабина Милениум (Бреша) в последната проверка преди началото на сезона в италианската Серия А1.

17-годишната посрещачка стана най-резултатната волейболистка на своя отбор при загубата от Уиба (Бусто Арсицио) с 1:3 (25:21, 20:25, 24:26, 21:25) в двубоя за третото място на турнира „Volley sotto il Mucrone“ в Биела.

Венева завърши с 19 точки, като повече от нея в срещата реализира единствено Витория Батиста от Бусто Арсицио – 22 точки.

Българката започна като титуляр и още в първия гейм имаше основна роля за успеха на Бреша с 25:21. Тя реализира 5 точки, включително два аса.

Венева отново беше в центъра на събитията в оспорвания трети гейм. Нейният ас донесе равенството при 22:22, а Бреша впоследствие стигна до геймбол при 24:23. Бусто обаче обърна до 26:24 и поведе с 2:1.

В четвъртия гейм българската националка продължи да притиска съперника от начален удар. Венева записа ас за 6:5, а по-късно още една нейна директна точка от сервис даде аванс от 16:11. Бреша обаче не успя да задържи преднината и отстъпи с 21:25.

Така Венева завърши турнира с две добри индивидуални изяви. Ден по-рано тя записа 7 точки срещу Киери при поражението с 0:3 (14:25, 18:25, 16:25).

Следващият мач на Бреша вече е официален – на 4 октомври тимът приема Талмасонс в първия кръг на Серия А1.

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