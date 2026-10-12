Калина Венева с 6 точки! Достойно представяне и прогрес за Бреша

Волейболистките на Банка Валсабина Милениум Бреша отстъпиха с 0:3 като гости на фаворита Реале Мутуа Фенера Киери '76 във втория кръг от италианската Серия А1 Финеко. Въпреки поражението в зала „ПалаФенера“, състезателките на треньора Солфорати показаха характер, подобрение в елементите блокада и сервис, както и непримирим боен дух. Особено силно включване като посрещач направи Ракеле Нардели.

Реале Мутуа Фенера Киери '76 – Банка Валсабина Милениум Бреша 3:0 (25:15, 25:17, 25:23)

Реале Мутуа Фенера Киери '76: Лубиан 8, Ван Ален 5, Немет 11, Акрари 7, Гюзен 11, Егълстън 1, Спирито (либеро), Купър 11, Глааб, Джакомело 2, Екл, Регони (либеро). Не играха: Нервини, Стуут. Старши треньор: Негро.

Банка Валсабина Милениум Бреша: Оливото 6, Модестино 3, Михалевич 10, Новосел 1, Бартолучи 1, КАЛИНА ВЕНЕВА 6, Парокиале (либеро), Шилковски, Нардели 9, Каваленка 1. Не играха: Руджери, Биценко, Маркович.

Старши треньор: Солфорати.

Статистически акценти:

Най-полезна състезателка (МВП): Рейгън Купър (Киери) Зрители: 1260 Продължителност на срещата: 1 час и 23 минути (24', 24', 26') Съдии: Стефано Нава, Андреа Пуекер; Видеоконтрол: Марко Виале Асове: Киери 3 (11 грешки), Бреша 2 (10 грешки) Атака: Киери 45 точки (9 грешки), Бреша 30 точки (15 грешки) Блокади: Киери 8, Бреша 5 Най-резултатни: Купър (11), Немет (11), Гюзен (11) – всички от КиериРазвитие на двубоя

Треньорът на Бреша заложи на Бартолучи като разпределител и Михалевич като диагонал, посрещачи бяха Новосел и Венева, централни блокировачи Модестино и Оливото, а капитанът Парокиале зае поста либеро. В състава на домакините Негро остави на пейката Нервини и Стуут, започвайки с Ван Ален, Немет, Акрари, Лубиан, Гюзен, Егълстън и Спирито като либеро.

Бреша започна смело мача и поведе с 6:5 след изяви на Михалевич и блокада на Бартолучи. Домакините бързо реагираха чрез Акрари и обърнаха до 9:7, което наложи първо прекъсване за Солфорати при 12:8. Опитите на Модестино в атака и на блокада задържаха интригата до 12:10, но силна серия на Лубиан изведе Киери до 17:11. Частта приключи убедително за домакините с 25:15 след точна атака на американката Купър.

Във втория гейм гостенките отново показаха зъби. Ас на Михалевич и директна точка на Бартолучи донесоха преднина от 7:5 за Бреша, принуждавайки Негро да вземе тайм-аут. Киери обаче засили темпото с Купър и Гюзен и обърна резултата до 15:11. Двойната смяна на Солфорати с пускането на Шилковски и Каваленка, както и силните изяви на влязлата Нардели (три точки), помогнаха на тима да се бори, но домакините затвориха гейма при 25:17 с точка на канадката Гюзен.

Третият гейм бе най-равностоен и оспорван. Нардели даде аванс на Бреша с 5:3, а блокадата на отбора заработи отлично за равенството 9:9. Домакините се опитаха да се откъснат чрез Немет и Гюзен, но състезателките на Валсабина останаха плътно зад тях (17:17). Блокада на Лубиан срещу Оливото направи 20:18 за Киери. В драматичния финал Михалевич реализира от втора линия (21:20), последва ас на Ван Ален за 23:20 и светкавичен отговор на Бартолучи за 23:21. Венева намали изоставането до 23:22, но при 24:23 Немет реализира решителната точка за победата на Киери.

Отзиви след срещата„Няма как да сме доволни след поражение, но момичетата дадоха много добри сигнали за израстване,“ коментира наставникът на Бреша Солфорати.„Доволна съм от представянето си, бих си поставила оценка осем по десетобалната система,“ сподели посрещачката Ракеле Нардели. „Като отбор бяхме напълно различни спрямо предишната седмица. Трябва да стъпим на позитивите и да изчистим грешките. Работихме здраво цяла седмица, за да бъдем по-агресивни на сервис и в атака. Киери играе изключително бързо и е сред грандовете в елита. Можем да дадем повече на начален удар, защото на тренировки сме много по-ефективни. Хъсът и желанието за победа бяха налице, а в петък приемаме следващия съперник у дома и трябва да натиснем още повече.“

Треньорът на волейболния Банка Валсабина Милениум Бреша Матео „Бибо“ Солфорати направи равносметка след изминалия двубой на тима си и очерта ключовите цели за предстоящите срещи в шампионата.

Наставникът изрази уважение към съперника Киери, определяйки го като отличен пример за дългосрочно изграждане на състав:

„Киери е изключително силен тим, който може да служи за образец, защото се гради постепенно през годините. Те откриха непознати състезателки, които впоследствие израснаха до много високо ниво. През този сезон те могат да се стремят към нещо повече от четвъртото или петото място от предишните кампании.“

Въпреки поражението, специалистът подчерта, че е видял сериозно подобрение в играта на своите възпитанички в сравнение с предходната седмица:

„Резултатът не е в наша полза, но трябва реално да преценим възможностите си. Много по-доволен съм спрямо миналия кръг. Опитваме се да намерим своя баланс и да поемаме малко повече рискове с оглед на нашата физика. Със сигурност можехме да се представим по-добре на сервис, тъй като на тренировки изпълняваме този елемент отлично и сме длъжни да го използваме като оръжие. Като цяло съм умерено удовлетворен, защото видях жив отбор на полето.“

Солфорати акцентира върху търпението и необходимостта от непрекъсната работа, напомняйки, че битката за оцеляване в елита изисква постоянство през целия сезон от 26 кръга:

„Трябва да сме наясно, че пътят ни ще бъде дълъг. Спасението се печели в рамките на 26 мача, като в последните години именно финалният кръг се оказваше решаващ. Влизаме в залата с ясното съзнание, че всеки път трябва да надграждаме. Не бива да очакваме чуждестранните попълнения да се адаптират мигновено. В този етап срещите са фундаментални за нашето израстване. Ако запазим този дух и тренировъчен ритъм, ще стоим достойно на терена. Истинските фенове трябва да покажат своята подкрепа и присъствие, особено когато отборът дава 100 процента от себе си.“

Следващото изпитание за Банка Валсабина Милениум Бреша е в петък, 16 октомври, от 20:00 часа в зала „ПалаДжордж“ в Монтикиари, където тимът посреща състава на Валефоля в мач от третия кръг на първенството.

Снимка: Масимо Бандера

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