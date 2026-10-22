Дебютът на Цецо Соколов за Дея се отлага

Дея спорт ще излезе с резервите във волейболното градско дерби срещу Нефтохимик 2010. Мачът е в четвъртък от 19,00 часа в зала "Младост".

Апелативната комисия потвърди наказанията на Георги и Валентин Братоеви

След близнаците Георги и Валентин Братоеви, които ще изтърпяват наказания, стана ясно, че и тримата чужденци в отбора на Дея няма как да играят. Аут са японците Косуке Хата, който е посрещач, и либерото Кото и бразилският централен блокировач Виктор Алкантара Витао. Триото е без картотеки.

Дея - Нефтохимик: очаквано дерби с висок волтаж при дебюта на Цецо Соколов

"Няма ги, платили сме ги в срок. Недоумявам! Какво дерби? Оставаме с резервите и с тях ще излезем на полето срещу Нефтохимик. Едва ли има смисъл и Цецо Соколов да дебютира в такъв мач, още повече че не е на 100% възстановен от травма в глезена", призна пред “24 часа” собственикът и президент на Дея спорт д-р Александър Маджуров.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google