Треньорът на Виктория (Пилзен) разкри предимството на своя отбор и посочи силните страни на Левски

Треньорът на Виктория (Пилзен) Радослав Ковач е изправен пред трудна задача заради сгъстената програма на тима. Това поставя специалиста пред избор дали срещу Левски да заложи на обичайните титуляри от последните срещи, или да даде почивка на най-натоварените си футболисти.

"Ситуацията е изключително сложна и за нас. Говорим постоянно с играчите как се чувстват и следим всички показатели за възстановяването им - включително нивата на умора и резултатите от кръвните изследвания. Всеки има желание да играе в Лига Европа, но крайното решение зависи от нас. Задължително трябва да разпределим силите, така че ще има ротации. Няма да са драстични - планираме три промени", обясни Ковач по време на пресконференцията преди мача.

Треньорът на Виктория разясни ситуацията с контузените футболисти преди двубоя с Левски

"Следим внимателно игровите минути. Определени ключови фигури са ни нужни и при изпълнението на статичните положения. Промените са факт, но вече се виждат синхронът и автоматизмите в играта ни и не бива да разрушаваме всичко. Балансът е най-важен. Убеден съм, че ще подберем успешен състав, а ключова роля ще имат и играчите, които ще завършат мача на терена. Това не ни се получи срещу Яблонец", призна наставникът, припомняйки победата с 3:2 в неделя, когато отборът му поведе с 3:0, но трепери за успеха до последните секунди.

Луд късмет за Виктория (Пилзен) преди мача с Левски

За първи път през този сезон Виктория записа две поредни победи в първенството и започва да намира верния ритъм след неубедителното начало на кампанията и паузата за националните отбори. В Лига Европа обаче тимът отстъпи с 1:2 като гост на Ференцварош, а преди това допусна поражение с 0:3 у дома срещу Роял Юнион СЖ. Двубоят срещу Левски се явява задължителен за запазване на шансовете за продължаване напред.

"Нашата цел във всеки мач е победата - все пак това е Пилзен. Стремим се да върнем манталитета на победители и футболистите го осъзнават. Стартът в шампионата след паузата бе успешен с две победи от два мача, но трябва да поддържаме това ниво през три дни", категоричен бе наставникът.

В Лига Европа Левски записа минимална загуба с 0:1 от Залцбург и равенство 1:1 при визитата си на НЕК Неймеген.

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"Разузнахме съперника детайлно. В предни позиции те разполагат с изключително интересни състезатели, които са бързи в индивидуалните единоборства - бразилци, португалци и играчи от африкански произход", сподели наблюденията си Ковач.

"От друга страна, смятам, че нашето предимство може да бъде интензивността, тъй като в българското първенство тя не е толкова висока. Надявам се да покажем силен отборен дух и да постигнем единствената си цел - победата на всяка цена. Подготвили сме план как да ги преодолеем и къде са слабите им места", завърши треньорът на Виктория (Пилзен).

Снимка: fcviktoria.cz

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