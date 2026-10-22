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Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
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Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Левски се изправя срещу Виктория (Пилзен) в третия кръг от основната фаза на Лига Европа с амбицията да постигне дебютния си успех в турнира през този сезон. Двубоят на стадион "Доосан Арена" стартира в 22:00 часа с първия съдийски сигнал на Алехандро Ернандес.

Столичани започнаха европейската си кампания със загуба от Залцбург с 0:1, но във втория кръг стигнаха до равенство 1:1 при гостуването на НЕК в Нидерландия. Междувременно тимът на Хулио Веласкес продължава да се представя убедително в България, а в последния си мач елиминира Спартак (Плевен) за Купата след успех с 2:0.

Хулио Веласкес подчерта на официалната пресконференция, че Левски трябва да покаже характер и добра организация срещу съперник, който залага на директния футбол и борбата за втората топка. Испанецът очаква различно предизвикателство спрямо гостуването в Нидерландия.

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Виктория също преследва първата си победа в основната фаза, но за разлика от Левски все още няма спечелена точка. Чехите започнаха със загуба у дома от Роял Юнион СЖ с 0:3, след което отстъпиха с 1:2 при гостуването на Ференцварош.

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Отборът от Пилзен вече показа през този сезон колко опасен може да бъде на собствен терен. В квалификационния плейоф Виктория заличи пасив от 0:3 срещу Цървена звезда и след победа с 5:1 след продължения в реванша си осигури място в основната фаза.

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Домакините посрещат Левски след успех с 3:2 като гости на Яблонец в чешкото първенство. Виктория поведе с три гола, но впоследствие допусна две попадения и трябваше да защитава преднината си до края.

Наставникът на домакините Радослав Ковач обяви, че планира промени в стартовия състав спрямо последния мач заради натоварената програма. Той отличи бързината и индивидуалните качества на атакуващите футболисти на Левски.

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Предстоящият двубой ще бъде първият между двата клуба в евротурнирите. Левски вече има успешен спомен от сблъсък с чешки съперник – през 2003 година "сините" елиминират Славия (Прага) за Купата на УЕФА.

ВИКТОРИЯ (ПИЛЗЕН) – ЛЕВСКИ

Стадион: "Доосан Арена", Пилзен
Главен съдия: Алехандро Ернандес (Испания)
Начало: 22:00 часа

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Снимки: AI

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