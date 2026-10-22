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Съперникът на Левски с трудно начало в Европа, но се класира след нереален обрат над Цървена звезда

  • 22 окт 2026 | 09:39
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Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Отборът на Виктория (Пилзен) ще посрещне Левски в третия кръг от основната фаза на Лига Европа след две поредни загуби в турнира. Чехите ще премерят сили със "сините", след като отстъпиха на Роял Юнион СЖ (0:3) и Ференцварош (1:2).

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Преди да достигне до основната фаза, тимът от Пилзен трябваше да премине през плейофите, където се изправи срещу Цървена звезда. Чехите загубиха първия мач с 0:3 в Белград, но направиха впечатляващ обрат с победа 5:1 след продължения, което им осигури място в основната фаза на турнира.

Звезда без Балов катастрофира тежко в Пилзен за едно от най-големите си унижения в Европа
Звезда без Балов катастрофира тежко в Пилзен за едно от най-големите си унижения в Европа

Така преди двубоя с Левски - Виктория има една победа и три загуби в четирите си европейски срещи през сезона.

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

В първенството ситуацията също не беше особено добра, преди да дойдат двете поредни победи над Млада Болеслав и Яблонец. Преди тези успехи отборът имаше едва 10 точки след девет изиграни кръга. Към момента съперникът на Левски заема деветото място във временното класиране с 16 пункта.

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