Съперникът на Левски с трудно начало в Европа, но се класира след нереален обрат над Цървена звезда

Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Отборът на Виктория (Пилзен) ще посрещне Левски в третия кръг от основната фаза на Лига Европа след две поредни загуби в турнира. Чехите ще премерят сили със "сините", след като отстъпиха на Роял Юнион СЖ (0:3) и Ференцварош (1:2).

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Преди да достигне до основната фаза, тимът от Пилзен трябваше да премине през плейофите, където се изправи срещу Цървена звезда. Чехите загубиха първия мач с 0:3 в Белград, но направиха впечатляващ обрат с победа 5:1 след продължения, което им осигури място в основната фаза на турнира.

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Така преди двубоя с Левски - Виктория има една победа и три загуби в четирите си европейски срещи през сезона.

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В първенството ситуацията също не беше особено добра, преди да дойдат двете поредни победи над Млада Болеслав и Яблонец. Преди тези успехи отборът имаше едва 10 точки след девет изиграни кръга. Към момента съперникът на Левски заема деветото място във временното класиране с 16 пункта.

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