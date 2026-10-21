Левски с важна информация за феновете си в Пилзен

Организаторите на мача между Виктория (Пилзен) и Левски обособяват специална зона за привържениците на "сините", които ще подкрепят отбора в мача от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Тя ще бъде отворена в 17:00 часа местно време на 22 октомври, четвъртък. Пешеходното разстояние от нея до стадион "Доосан Арена" е 15 минути.

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"Важно! Напомняме, че в meeting point в Пилзен билети няма да се продават. Всеки с пропуск за срещата трябва да го покаже на входа на съоръжението без предварителна презаверка, както бе в Нидерландия. Деца без билет няма да бъдат допускани на стадиона.

Достъпът за "сините" фенове на съоръжението ще става през вход U за сектори U12 и U13. На стадион "Доосан Арена" в Пилзен е забранено влизането с ръчен багаж, пиротехнически изделия, оръжия, ножове или други опасни предмети, бутилки и други съдове, както и с покрито лице. Вратите на секторите ще бъдат отворени 90 минути преди началото на мача.

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В секторите предназначени за привържениците на Левски ще се продават храни и напитки, като заплащането може да бъде в брой (евро или чешки крони) или с дебитни/кредитни карти, валидни в Чехия и Европейския съюз.

Полицейските власти и организаторите на срещата в Пилзен информират, че привърженици на Левски няма да бъдат допускани до домакинските сектори, като средствата за закупен билет няма да се възстановяват", написаха от клуба.

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