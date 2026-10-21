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Марко Груич: Нашата цел е да продължим в турнира и след януари

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 2008
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Полузащитникът на Левски Марко Груич застана до Хулио Веласкес на официалната пресконференция преди утрешното гостуване на Виктория (Пилзен) от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Сръбският халф е категоричен, че отборът ще излезе с амбицията да се бори и да спечели мача на "Доосан Арена".

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"Не мисля, че има футболист в света, който може да каже кога е на 100%. Чувствам се добре на терена. Чувствам се добре с моите съотборници, както и с работата, която вършим всеки ден. Много приятно съм впечатлен от качеството на отбора. Дойдохме тук с голяма амбиция да се борим и да спечелим мача.

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Трябва да сме скромни. Трябва да се насладим къде сме в момента, но в същото време да се състезаваме и да бъдем изпълнени с увереност за нашите възможности. Нашата цел е да продължим в следващата фаза и да продължим в турнира и след януари. Затова трябва да се справим добре още утре и да започнем да събираме точки

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Не съм такъв тип човек, който ще каже преди двубоя, че усеща, че ще вкара. Влизам във всеки мач с една и съща амбиция. Готов съм да отбележа, ако имам такава възможност. За мен най-важно е да се справя в средата на терена и да помогна на отбора", каза Груич

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