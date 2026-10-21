Марко Груич: Нашата цел е да продължим в турнира и след януари

Полузащитникът на Левски Марко Груич застана до Хулио Веласкес на официалната пресконференция преди утрешното гостуване на Виктория (Пилзен) от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Сръбският халф е категоричен, че отборът ще излезе с амбицията да се бори и да спечели мача на "Доосан Арена".
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"Не мисля, че има футболист в света, който може да каже кога е на 100%. Чувствам се добре на терена. Чувствам се добре с моите съотборници, както и с работата, която вършим всеки ден. Много приятно съм впечатлен от качеството на отбора. Дойдохме тук с голяма амбиция да се борим и да спечелим мача.
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Трябва да сме скромни. Трябва да се насладим къде сме в момента, но в същото време да се състезаваме и да бъдем изпълнени с увереност за нашите възможности. Нашата цел е да продължим в следващата фаза и да продължим в турнира и след януари. Затова трябва да се справим добре още утре и да започнем да събираме точки
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Не съм такъв тип човек, който ще каже преди двубоя, че усеща, че ще вкара. Влизам във всеки мач с една и съща амбиция. Готов съм да отбележа, ако имам такава възможност. За мен най-важно е да се справя в средата на терена и да помогна на отбора", каза ГруичДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google