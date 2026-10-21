Левски кацна в Прага

Отборът на Левски кацна в Прага след полет, продължил около час и половина. Оттам "сините" ще отпътуват за Пилзен, където утре гостуват на Виктория в среща от третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

14 градуса и облачно време посрещнаха тима на Хулио Веласкес в столицата на Чехия. На "Доосан Арена" Левски ще търси първата си победа в турнира, след като дотук записа едно равенство и една загуба.

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По-късно днес Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди срещата. Брифингът стартира в 20:00 часа и ще бъде излъчен на живо в Sportal.bg.

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Тази сутрин отборът проведе тренировка на "Герена", в която Акрам Бурас взе пълноценно участие. Добрата новина е, че алжирският халф ще бъде на разположение за сблъсъка в Пилзен. Гашпер Търдин обаче пропусна заниманието и дори не се качи в самолета на "сините".

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