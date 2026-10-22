Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Преди футболът да излезе на преден план, ви каним да се потопите с нас в атмосферата на града, в който гостуват "сините". Пилзен има какво да предложи на посетителите си – от красиви исторически сгради и просторни площади до прочутата си бира.

Любопитната история на стадиона, който очаква Левски в Чехия

Основан през 1295 година по заповед на чешкия крал Вацлав II, градът пази следите на повече от седем века история. Сред неговите символи са катедралата "Свети Вартоломей", ренесансовото кметство и Голямата синагога.

Името на Пилзен е познато по целия свят и благодарение на бирата. Именно тук през 1842 година е сварен първият светъл лагер от типа "пилзнер", който впоследствие дава името си на цял бирен стил. Така градът оставя своя отпечатък далеч отвъд границите на Чехия.

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

За привържениците на Левски обаче сега Пилзен е преди всичко следващата спирка от европейското пътуване на отбора. Предстои сблъсък с местния Виктория, а очакванията и надеждите на "сините" са насочени към случващото се на терена.

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