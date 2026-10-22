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Любопитната история на стадиона, който очаква Левски в Чехия

  • 22 окт 2026 | 10:18
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Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Левски ще гостува на Виктория (Пилзен) на стадион с над 70-годишна история и любопитна подробност в преобразяването му - при голямата реконструкция игрището е преместено с цели 18 метра към основната трибуна.

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Първият двубой на напълно обновената арена е европейски - на 16 февруари 2012 година Виктория посреща Шалке 04 в елиминациите на Лига Европа. Срещата завършва 1:1 пред повече от 11 400 зрители.

Съперникът на Левски с трудно начало в Европа, но се класира след нереален обрат над Цървена звезда
Съперникът на Левски с трудно начало в Европа, но се класира след нереален обрат над Цървена звезда

Стадионът има и още една необичайна особеност. При последващото обновяване през 2016 година в ъглите му са добавени две кули - северна и южна. В тях се помещават ресторант и общежитие за футболисти от клубната академия.

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Така за част от младите таланти на Виктория стадионът е и техен дом.

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