Любопитната история на стадиона, който очаква Левски в Чехия

Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Левски ще гостува на Виктория (Пилзен) на стадион с над 70-годишна история и любопитна подробност в преобразяването му - при голямата реконструкция игрището е преместено с цели 18 метра към основната трибуна.

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Първият двубой на напълно обновената арена е европейски - на 16 февруари 2012 година Виктория посреща Шалке 04 в елиминациите на Лига Европа. Срещата завършва 1:1 пред повече от 11 400 зрители.

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Стадионът има и още една необичайна особеност. При последващото обновяване през 2016 година в ъглите му са добавени две кули - северна и южна. В тях се помещават ресторант и общежитие за футболисти от клубната академия.

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Така за част от младите таланти на Виктория стадионът е и техен дом.

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