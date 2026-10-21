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Хулио Веласкес с пресконференция в Чехия, включване на Владимир Стоянов и Мартин Стоичков от "Доосан Арена" в Пилзен
  1. Лига Европа
  2. Левски

Веласкес и Марко Груич говорят преди сблъсъка с Виктория (Пилзен) - на живо!

  • 21 окт 2026 | 19:36
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес и полузащитникът Марко Груич дават пресконференция преди утрешния сблъсък с Виктория (Пилзен) от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Брифингът им на "Доосан Арена" стартира в 20:00 часа и ще бъде излъчен на живо в Sportal.bg.

Левски кацна в Прага
Левски кацна в Прага

В Чехия "сините" ще търсят първата си победа в турнира. Дотук родният гранд записа едно равенство и една загуба. Испанският специалист няма да може да разчита на Гашпер Търдин, но добрата новина е завръщането на Акрам Бурас.

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