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Веласкес обяви групата за мача в Пилзен

  • 22 окт 2026 | 13:25
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви групата за днешното гостуване на Виктория (Пилзен) от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят на "Доосан Арена" е тази вечер от 22:00 часа, а добрата новина е завръщането на халфа Акрам Бурас.

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Алжирецът не е играл от близо три месеца заради контузия, но по всичко изглежда той вече е готов да се завърне на терена. Аут обаче остана Гашпер Търдин, който получи травма по време на срещата със Спартак (Плевен) за Купата на България. Извън разширения състав са още Адриан Райчев, Петко Христов, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов, които са без картотека за Европа.

Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин
Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

Групата на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Акрам Бурас, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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