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Ето това е феншопът на Виктория (Пилзен), феновете на Левски изкупиха шаловете, посветени на мача

  • 22 окт 2026 | 14:53
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Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Екипът на Sportal.bg посети официалния феншоп на Виктория (Пилзен) в часовете преди двубоя с Левски от третия кръг в основната фаза на Лига Европа.

Магазинът е разположен в сърцето на "Доосан Арена", като почти през цялото време имаше фенове на българския шампион, които изкупиха специалния шал, посветен на битката тази вечер.

Както е известно, двубоят между Виктория и Левски стартира в 22:00 часа с първия съдийски сигнал на елитния испански съдия Алехандро Ернандес.

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