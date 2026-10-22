Ето това е феншопът на Виктория (Пилзен), феновете на Левски изкупиха шаловете, посветени на мача

Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Екипът на Sportal.bg посети официалния феншоп на Виктория (Пилзен) в часовете преди двубоя с Левски от третия кръг в основната фаза на Лига Европа.

Магазинът е разположен в сърцето на "Доосан Арена", като почти през цялото време имаше фенове на българския шампион, които изкупиха специалния шал, посветен на битката тази вечер.

Както е известно, двубоят между Виктория и Левски стартира в 22:00 часа с първия съдийски сигнал на елитния испански съдия Алехандро Ернандес.

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