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Сираков не пътува с Левски за Пилзен

  • 21 окт 2026 | 16:09
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Президентът на Левски Наско Сираков не пътува с отбора за гостуването на Виктория (Пилзен) от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Очакваше се той да бъде част от делегацията на "сините", но по всичко изглежда ще пропусне срещата в Чехия.

Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София
Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

Даниел Боримиров води делегацията на столичани, а заедно с него е и спортният директор на клуба Георги Костадинов. На самолета не се качи халфът Гашпер Търдин, който е с травма и ще пропусне двубоя. Добрата новина е завръщането на Акрам Бурас, който не е играл близо три месеца.

Боримиров: Отиваме за максимума в Чехия
Боримиров: Отиваме за максимума в Чехия

В полета на Левски са известните привърженици и продуценти на филма за Георги Аспарухов "Гунди - легенда за любовта" - Иван и Андрей.

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