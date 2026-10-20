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УЕФА прати строг испанец на мача на Левски - Реал и Барса недоволстват от него, Лудогорец не го помни с добро

  • 20 окт 2026 | 12:37
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Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Испанският рефер Алехандро Ернандес Ернандес получи наряд да ръководи мача от третия кръг от Лига Европа между Виктория Пилзен и Левски в четвъртък (22 октомври) от 22:00 часа българско време. Сънародниците му Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо ще бъдат асистенти на срещата, а четвъртият съдия също е от Испания - Хосе Луис Мунуера. ВАР съдиите също са от Испания - главен е Хавиер Иглесиас Виянуева, а негов помощник - Алехандро Муньос Руис.

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43-годишният Алекандро Ернандес е международен съдия от 2014 година. През миналата година той е главен съдия на мача от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига между Ференцварош и Лудогорец в Будапеща, завършил 3:0 за унгарския шампион.

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Тогава той показва седем жълти картона - четири за играчите на Лудогорец, но показва жълт картон и на треньора на разградчани Руи Мота, а гони от скамейката с червен картон лекаря на българския тим Валентин Великов.

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Името му често се забърква в скандали в Испания, като е обвиняван от телевизията на Реал Мадрид, че решенията му вредят на Кралския клуб. Критикуван е за последните две дербита между Реал Мадрид и Барселона (през 2024 и 2025) за отменени голове, неотсъдени дузпи за игра с ръка. Обвиненията идват и от двата отбора. Името му е свързано и с изтичания на разговори от ВАР стаята на определени мачове, което доведе до официални жалби и разследвания. 

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