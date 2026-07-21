Бургаско дерби и още интригуващи сблъсъци на старта на WINBET Супер Волей

Бургаско дерби и още няколко интригуващи сблъсъка предстоят в първи кръг на WINBET Супер Волей. Това стана ясно след изтеглянето на жребия за елита.
Освен битката между Дея спорт и Нефтохимик на старта на шампионата, вниманието привличат и срещите между Левски София и Пирин (Разлог), както и между Локомотив Авиа (Пловдив) и Монтана.
Сезонът започва на 23-26 октомври.
Ето как изглеждат сблъсъците в първи кръг на WINBET Супер Волей:
Левски София - Пирин (Разлог)
Дея спорт (Бургас) - Нефтохимик 2010 (Бургас)
Локомотив Авиа (Пловдив) - Монтана
Славия - ЦСКА
Черно море (Варна) - Дунав (Русе)
Берое 2016 (Стара Загора) - Металург (Перник)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google