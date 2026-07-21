Бургаско дерби и още интригуващи сблъсъци на старта на WINBET Супер Волей

Бургаско дерби и още няколко интригуващи сблъсъка предстоят в първи кръг на WINBET Супер Волей. Това стана ясно след изтеглянето на жребия за елита.

Освен битката между Дея спорт и Нефтохимик на старта на шампионата, вниманието привличат и срещите между Левски София и Пирин (Разлог), както и между Локомотив Авиа (Пловдив) и Монтана.

Сезонът започва на 23-26 октомври.

Ето как изглеждат сблъсъците в първи кръг на WINBET Супер Волей:

Левски София - Пирин (Разлог)

Дея спорт (Бургас) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

Локомотив Авиа (Пловдив) - Монтана

Славия - ЦСКА

Черно море (Варна) - Дунав (Русе)

Берое 2016 (Стара Загора) - Металург (Перник)

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