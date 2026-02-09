БФС обяви нарядите за лютите четвъртфинали за Купата на България

Четвъртфиналната среща от турнира за Sesame Купа на България между Лудогорец и Левски е поверена на Волен Чинков, а за ВАР ще отговарят Стоян Арсов и Геро Писков. Дербито в града под тепетата между Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив) пък ще бъде свирено от Георги Кабаков с ВАР арбитри Никола Попов и Валентин Железов. Радослав Гидженов, който наскоро беше обявен за съдия номер 1 на България за 2025 г., ще има последната дума на ЦСКА - ЦСКА 1948.
Съдийски назначения за срещите от 4 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026:
10 февруари 2026 г., вторник, 18:00 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Георги Владимиров Игнатов
11 февруари 2026 г., сряда, 15:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Мирослав Николаев Симеонов
АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Ангел Любенов Ангелов
11 февруари 2026 г., сряда, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
ВАР: Стоян Панталеев Арсов
АВАР: Геро Георгиев Писков
СН: Георги Генов Нарлев
12 февруари 2026 г., четвъртък, 18:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Василев Йорданов