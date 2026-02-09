БФС обяви нарядите за лютите четвъртфинали за Купата на България

Четвъртфиналната среща от турнира за Sesame Купа на България между Лудогорец и Левски е поверена на Волен Чинков, а за ВАР ще отговарят Стоян Арсов и Геро Писков. Дербито в града под тепетата между Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив) пък ще бъде свирено от Георги Кабаков с ВАР арбитри Никола Попов и Валентин Железов. Радослав Гидженов, който наскоро беше обявен за съдия номер 1 на България за 2025 г., ще има последната дума на ЦСКА - ЦСКА 1948.

Съдийски назначения за срещите от 4 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026:



10 февруари 2026 г., вторник, 18:00 ч.



ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948



ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Мирослав Максимов Иванов

АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Георги Владимиров Игнатов

11 февруари 2026 г., сряда, 15:00 ч.



ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Мирослав Николаев Симеонов

АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев

АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Ангел Любенов Ангелов

11 февруари 2026 г., сряда, 18:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски



ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

ВАР: Стоян Панталеев Арсов

АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Георги Генов Нарлев

12 февруари 2026 г., четвъртък, 18:00 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев АД



ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Георги Василев Йорданов