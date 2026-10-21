Марк Алън: От 10 седмици съм в клиника

Марк Алън публикува съобщение в социалните си мрежи, с което да внесе повече яснота и да успокои феновете си за притеснителните му изказвания след завръщането към снукъра вчера в Откритото първенство на Северна Ирландия.

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Ето какво написа Алън в социалните си мрежи:

"Изявление във връзка с вчерашния ден…

Всичко, което казах в онова интервю, беше истина. Но бъдете сигурни, че правя всичко по силите си, за да обърна нещата към по-добро. През последните 10 седмици бях в клиника за психично здраве. Изписах се, за да опитам да играя в Белфаст.

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Дължах го на семейството си и най-вече на дъщеря ми — да ме види да играя за може би последен път… Дължах го и на феновете, които ме подкрепяха през всичките ми 21 години в професионалния тур.

Дължах го и на World Snooker, които бяха невероятни още от първия ден на всичко това. По-специално на Саймън Браунел и Нийл Томкинс, които поддържаха редовно връзка с мен. Саймън дори ме посети в клиниката.

Не съм добре, но приемам, че в момента е така. През последните няколко месеца съм бил в много по-тежко състояние от това, което видяхте вчера. Буквално не виждах бъдеще в нищо… Дъщеря ми ми даваше сили да продължавам. Терапевтите, персоналът и всички останали пациенти бяха невероятни и ми помогнаха да премина през някои наистина мрачни дни.

Сега виждам светлината, която преди не можех да видя. Знам също, че промяната няма да стане за една нощ. Продължавам да работя върху себе си!!! Всички винаги са виждали борбеността и решителността ми на масата. Сега за известно време трябва да проявя същите качества и извън нея.

Моля ви, не омаловажавайте с нищо вчерашното представяне на Джордан. Той знаеше през какво преминавам и едва ли му е било лесно да играе при тези обстоятелства. Но се справи с достойнство и майсторство, както знаех, че ще направи. Гордея се, че мога да го нарека свой приятел.

Надявам се останалата част от турнира да премине успешно. Аз ще продължа лечението си, а след това ще видя какво предстои.

Благодаря за всяко едно съобщение, което получих тук (в Х), в Instagram, Facebook, с есемес или в WhatsApp. Видях ги всичките, но в момента ми идва малко в повече да отговоря. Просто знайте, че ми помогнаха много. Но аз още нямам намерение да си отивам!!!! Имам толкова много неща, заради които си струва да живея, и това е само началото на новия ми път.

И още нещо — никой не ме е принуждавал да давам интервюта. Просто ми беше предоставен избор и почувствах, че дължа на всички да говоря. Медийният екип на WST също беше невероятен през цялото това време.

Благодаря на всички ви! Целувки!"

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