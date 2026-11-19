Звездите си разбраха жребия за UK Championship

Най-добрите 16 играчи в световната ранглиста по снукър вече знаят кога ще започнат участието си на Шампионата на Обединеното кралство през 2026 година в Йорк, след като беше обявена програмата на мачовете. Първият турнир от Тройната корона за професионалния снукър сезон ще се проведе в зала „Барбикан“ в Йорк от събота, 28 ноември, до неделя, 6 декември. В този период ще се изиграят срещите от основната схема, които ще бъдат излъчвани по телевизията.

Въпреки че поставените играчи няма да разберат имената на съперниците си в първия кръг до няколко дни преди началото на турнира, когато ще бъде изтеглен жребият след квалификациите, те вече знаят кога ще излязат на масата. Програмата беше публикувана наскоро от Световния снукър тур. От 2022 година, когато турнирът се завърна към формата с поставени играчи, които се включват директно в основната схема, през първите седем дни в „Барбикан“ се играе на две маси. За заключителния уикенд, когато ще се проведат полуфиналите и финалът, остава само една маса.

Според установената през последните години традиция действащият шампион започва защитата на титлата си още в откриващата сесия. Така ще бъде и тази година, когато Марк Селби ще бъде сред играчите, които ще дадат начало на надпреварата в събота следобед. През 2025 година Селби спечели третата си титла от Шампионата на Обединеното кралство, след като победи предишния шампион Джъд Тръмп с 10:8 във финала. Това беше десетият му трофей от турнирите на Тройната корона, като в кариерата си той има още четири световни титли и три титли от „Мастърс“.

По-късно във вечерната сесия бившият световен шампион и настоящ носител на титлата от „Мастърс“ Кайрън Уилсън ще започне опита си да завърши своята „кариерна тройна корона“. На масата ще излезе и най-новият член на топ 16 в световната ранглиста Чан Биню, който е един от четиримата поставени китайски състезатели. В момента Уилсън е играчът в най-добра форма в световния снукър, след като спечели последователно три турнира – Откритото първенство на Северна Ирландия, Международния шампионат и „Шампион на шампионите“.

Воина, който се намира в серия от 16 поредни победи, преживя пълен обрат в представянето си след миналогодишното отпадане в първия кръг на Шампионата на Обединеното кралство. Тогава той призна, че е бил близо до „психически срив“, а по време на пресконференцията след мача не успя да сдържи сълзите си. Неделята в „Барбикан“ обещава изключително зрелище, като в следобедната сесия ще участват двама играчи, които имат общо 11 титли от Шампионата на Обединеното кралство.

Рекордьорът с осем трофея Рони О'Съливан ще се опита да сложи край на близо тригодишното си чакане за нова ранкинг титла.

Ракетата, който ще навърши 51 години по време на турнира, преминава през труден период, след като загуби още първите си мачове в последните три надпревари, в които участва. О'Съливан отпадна на старта и в последните две издания на Шампионата на Обединеното кралство. Последната му победа в „Барбикан“ остава тази срещу Дин Дзюнхуей във финала през 2023 година.

На другата маса ще играе Нийл Робъртсън, който е печелил трофея през 2013, 2015 и 2020 година. Миналата година Джъд Тръмп беше близо до това да се присъедини към елитната група играчи, успели да защитят титлата си от Шампионата на Обединеното кралство. Сега Асото в колодата ще получи нов шанс да спечели за трети път турнира в Йорк, като ще започне участието си във вечерната сесия.

Крис Уейклин също ще бъде част от програмата в края на откриващия уикенд. Настоящият номер 12 в световната ранглиста не успя да се класира за турнира миналата година, а пропусна участията в Йорк и през 2022 и 2023 година. Този път той пристига в Йорк след достигането си до финала на „Шампион на шампионите“. Действащият световен шампион У Идзъ ще бъде голямата атракция в понеделник следобед. Младият китайски състезател ще се опита да спечели двата най-престижни ранкинг турнира в професионалния снукър в рамките на една календарна година.

Али Картър и Бари Хоукинс, които могат да бъдат определени като двама от най-великите играчи в историята, останали без титла от Тройната корона, ще започнат участието си съответно в 15:00 и 21:00 часа местно време. Междувременно неизменно присъстващият сред претендентите за големите отличия Шон Мърфи ще се опита да прибави втора титла от Шампионата на Обединеното кралство към тази, която спечели през 2008 година.

Трима бивши шампиони на Обединеното кралство са включени в програмата за вторник, като всеки от тях е достигал и до първото място в световната ранглиста. Настоящият номер едно в света Джао Синтун направи големия си пробив в кариерата именно на този турнир през 2021 година, когато спечели първата си ранкинг титла. Неговият наследник като шампион през 2022 година беше Марк Алън, а двамата ще излязат на масата в следобедната сесия.

Алън се бори с проблеми, свързани с психичното здраве, и през настоящия сезон е изиграл само един мач в Световния снукър тур. Това беше среща на родна земя с неговия добър приятел и тренировъчен партньор Джордан Браун.

Първият кръг за поставените играчи ще приключи с участието на Джон Хигинс, шампион на Обединеното кралство през 1999, 2001 и 2011 година, и Сяо Гуодун.

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