Джими Уайт се класира за основната фаза на Германския Мастърс

Джими Уайт записа трета поредна победа с 5:4 в квалификационните кръгове на Германския Мастърс, след като победи Пан Дзюнсю и си осигури място в заключителната фаза в Берлин.

Уайт продължи най-доброто си представяне в ранкинг турнир от повече от две години насам и изравни класирането си за 1/16-финалите, което постигна на Northern Ireland Open през 2024 г. На 64-годишна възраст легендата Уайт показа своята непреходна класа и решителност тази седмица, отстранявайки Юлиан Бойко, Матю Селт, а сега и световния №29 Пан. Бившият шампион от UK Championship и Мастърс ще се отправи към емблематичната зала „Темподром“ в сърцето на германската столица през януари, където в 1/16-финалите ще се изправи срещу Кайрън Уилсън или Лю Хуню.

Уайт започна днешния мач силно, като брейкове от 65, 86 и 99 точки му помогнаха да поведе с 3:1, а по-късно направи серия от 72 точки в шестия фрейм за 4:2. Пан се пребори за изравняване до 4:4, а в решаващия фрейм Уайт беше на серия от 41 точки, когато пропусна черната топка за горния ъглов джоб. Той обаче получи нов шанс, след като Пан не успя да вкара трудна червена за средния джоб, а последвал брейк от 27 точки донесе победата за Вихъра.

Джак Лисовски направи втория си максимум

Джак Лисовски направи втория официален максимален брейк от 147 точки в кариерата си при победата с 5:3 над Арън Хил, докато Стюарт Бингам се поздрави с успех с 5:4 срещу Жулиен Льоклерк. Шампионът от Championship League и British Open Джак Джоунс загуби с 2:5 от Антъни Макгил.

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