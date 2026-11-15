Виктор Илиев ще участва на международен турнир по Snooker 900

Двукратният балкански шампион по снукър Виктор Илиев ще участва в 59-ата седмица на новосформираната лига по снукър Snoker 900.

Виктор е сред шестимата състезатели в група - другите са Аарон Бусутил, Дарън Морган, Браян Очойски, Даан Лейсеен и Александър Видау.

Според правилника на 16 и 17 ноември играчите ще се срещнат по между си в групова фаза и двамата най-добри ще се класират на финала в сряда, 18-и. Екшънът започва в 15 часа българско време в понеделник (16.11).

Правилата на Snooker 900 са по-динамични от традиционния снукър. 900 се отнася към броя на максималните секунди за продължителност на един фрейм - 15 минути. Всеки удар трябва да се изпълни за максимум 20 секунди, а при всеки фал на съперника се отсъжда "топка в ръка" в полза на другия играч. Ако има равенство в точките след изтичане на 15-те минути, се играе до вкарване на извадена синя топка.

Мачовете се излъчват по платената платформа на Snooker 900 в партньорство с Pluto TV, като възможностите са 1.49 паунда (1.79 евро) месечно или 16.99 паунда (20.38 евро) годишно.

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