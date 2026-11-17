Шампионът Уилсън: Никога не съм се чувствал толкова изтощен

Кайрън Уилсън устоя на впечатляващия обрат, който Крис Уейклин се опита да осъществи, и спечели финала на турнира Шампион на шампионите с 10:8 фрейма, оформяйки забележителен хеттрик от три поредни титли. Уейклин, който влезе във финала като аутсайдер, изглеждаше обречен на тежко поражение, след като изостана с 3:9. Той обаче се върна сензационно в битката, печелейки пет поредни фрейма. В крайна сметка Уилсън сложи точка на спора със сенчъри брейк в 18-ия фрейм и спечели турнира за първи път в кариерата си.

Намиращият се в страхотна форма Уилсън триумфира също на Northern Ireland Open и International Championship през последния месец. Така той стана първият играч след Джъд Тръмп през 2023 г., който печели три поредни турнира. В рамките на тази впечатляваща серия 34-годишният англичанин от Кетъринг записа 16 последователни победи, последната от които дойде срещу Уейклин във финала в Лестър. Наградата от 150 000 паунда увеличи общите му приходи от трите турнира на 425 000 паунда.

Заемащият осмото място в световната ранглиста Уилсън беше достигал само веднъж до финала на Шампион на шампионите – през 2018 г., когато отстъпи с 9:10 срещу Рони О'Съливан. Сега той вече е шампион в престижния турнир с покани, който се провежда в настоящия си формат от 2013 г. Уилсън започна финала по впечатляващ начин, като с брейкове от 135, 87 и 115 точки спечели първите три фрейма само за 33 минути. Уейклин реализира първите си точки в четвъртия фрейм, но съперникът му направи серии от 48 и 27, за да поведе с 4:0 преди почивката.

Шампионът от Scottish Open Уейклин беше отпаднал още в първия кръг при единственото си предишно участие в турнира през 2023 г. Този път обаче той направи отличен поход до финала, елиминирайки Бари Хоукинс, Марк Селби и Нийл Робъртсън. Световният номер 12 успя да се върне в мача срещу Уилсън, като с брейкове от 44, 51 и 75 точки намали изоставането си до 3:4. Уейклин получи възможност да натрупа точки и в осмия фрейм, но загуби позиция при серия от 36. По-късно допусна грешка при сейфти удар, която позволи на Уилсън да разчисти масата с брейк от 72 точки. В следващия фрейм Уилсън направи великолепна серия от 107 точки и приключи първата сесия с аванс от 6:3.

Уейклин имаше две възможности да реализира точки в първия фрейм от вечерната сесия, но успя да събере само 31. В крайна сметка Уилсън го спечели с брейк от 36 точки. Последваха серии от 66 и 46, с които той се приближи само на фрейм от титлата при резултат 9:3. Следващият 13-ти фрейм, премина в накъсана игра и беше спечелен от Уейклин. В 14-тия Уилсън поведе с 36:0, но пропусна червена топка към средния джоб. Съперникът му се възползва и със серии от 22 и 39 точки намали изоставането си до 5:9. Набрал инерция, Уейклин направи брейкове от 131 и 57 точки, с които увеличи напрежението върху Уилсън и се доближи до 7:9.

В 17-ия фрейм се стигна до продължителна сейфти битка по кафявата топка. Уейклин успя да реализира труден удар към средния джоб, след което вкара синята и розовата с великолепен удар, за да намали разликата само на един фрейм. В следващия фрейм Уейклин изоставаше със 17:0, когато пропусна на косъм далечна червена топка към ъгловия джоб в горната част на масата. Оттам нататък можеше единствено да наблюдава как Уилсън възвръща самообладанието си и приключва мача с брейк от 112 точки. Това беше четвъртият сенчъри брейк на Уилсън във финала и деветият му в турнира.

„Сам си направих живота труден“, призна Уилсън след победата. „Всички заслуги са за Крис, защото си мислех, че вече съм решил мача. Към края никога не съм се чувствал толкова напълно изтощен. Напрежението беше огромно. Бях останал без никакви сили, сякаш ръцете ми не бяха мои. Затова се радвам, че успях да премина финалната линия с хубав брейк. Загубата на финала през 2018 г. наистина ме заболя, така че сега съм на седмото небе от щастие, че ще отнеса трофея у дома. Да спечеля три поредни титли е невероятно. Майка ми, баща ми и семейството ми са сред публиката и това са вечерите, на които те могат истински да се насладят. Сега очаквам с нетърпение да си почина две седмици.“

Уейклин, който получи 60 000 паунда като финалист, заяви:

„Преди пет години дори не съм си представял, че мога да участвам в турнири като този, камо ли да играя на финал. За известно време сякаш забравих как се играе и изостанах с 3:9. Затова се радвам, че успях да върна интригата в мача и да поставя Кайрън под напрежение. Когато ударих онази червена топка към зеления джоб в последния фрейм, си помислих, че резултатът ще стане 9:9.“

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